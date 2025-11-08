Connect with us

Este sau nu obligatoriu sacul de nisip în mașină, pe timp de iarnă? Precizări oficiale RAR, cu privire la unele informații false

Publicat

acum 19 secunde

Este sau nu obligatoriu sacul de nisip în mașină? Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) au făcut precizări oficiale după ce, în spațiul public, au apărut informații false cu privire la acest aspect. 

Concret, este vorba despre o serie de știri care precizau că a fost modificat Codul Rutier și că, în cazul în care mașinile nu sunt dotate iarna cu nisip și lopată, șoferii pot rămâne fără talon și pot primi amenzi uriașe.

RAR precizează că informația este falsă și că nu există o obligație legală pentru șoferi, dar și că ei nu riscă să le fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului.

”Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile” au trasmis public cei de la RAR.

Este sau nu obligatoriu sacul de nisip în mașină, pe timp de iarnă? Clarificările aduse de RAR

”Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj?

Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false.

Această pseudo-știre circulă în fiecare an, dar fără nicio legătură cu legislația.

Singura obligație a conducătorilor auto este să doteze autoturismul cu anvelope de iarnă, atunci când circulă pe un drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei.

Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna.

Poate chiar și săculețul cu nisip și lopata pot fi folositoare în anumite condiții.

Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile.

Pentru vehiculele de mare tonaj, pentru cele care transportă pasageri sau mărfuri periculoase, prevederile legale pot fi distincte, dar șoferii profesioniști știu cu siguranță asta”.

