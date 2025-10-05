Precizări oficiale RAR, legate de anvelopele de iarnă și cele all season. Ce marcaje trebuie să aibă pentru a fi conforme

Registrul Auto Român (RAR) a transmis un mesaj oficial prin care clarifică faptul că legislația privind echiparea vehiculelor pentru iarnă nu a fost modificată.

Informațiile eronate care circulă în spațiul public au determinat instituția să reamintească șoferilor regulile exacte și criteriile legale pentru utilizarea anvelopelor în sezonul rece.

Potrivit RAR, singurul criteriu care contează din punct de vedere legal este marcajul M și S (de la Mud & Snow – noroi și zăpadă), care trebuie să apară pe anvelope sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S.

Anvelopele care poartă acest marcaj sunt considerate conforme pentru utilizarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de denumirea lor comercială („winter”, „all season” etc.).

De asemenea, nu există o perioadă fixă în care anvelopele de iarnă sunt obligatorii. Ele trebuie montate doar atunci când condițiile meteo o impun — respectiv când șoseaua este acoperită cu zăpadă, polei sau gheață.

RAR mai subliniază că termenul „all season” este strict comercial și nu garantează automat că anvelopa respectă cerințele legale, dacă nu are inscripția M+S.

Instituția le recomandă șoferilor să fie atenți la data de fabricație (DOT) și la adâncimea profilului, iar dacă pneurile au peste 4-5 ani, să consulte un specialist.

Anvelopele de iarnă aflate în stare bună oferă aderență crescută și distanță de frânare redusă, mai ales la temperaturi sub 7 grade Celsius.

Șoferii care nu respectă obligația de a circula cu anvelope corespunzătoare în condiții de iarnă riscă amenzi între 1.305 și 2.900 de lei (clasa a IV-a de sancțiuni, 9–20 puncte-amendă).

Precizări oficiale RAR, legate de anvelopele de iarnă și cele all season

De acum te poți considera informat! Dacă vrei să înțelegi contextul și să afli câteva recomandări, citește în continuare.

Registrul Auto Român vă recomandă să nu ignorați importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil.

Înainte de a monta anvelopele, vă recomandăm să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului.

Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, solicitați părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.

Este important de știut că o anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.

Precizăm că amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate de lege, se încadrează în clasa a IV-a de sancţiuni (9-20 puncte-amendă)”.

