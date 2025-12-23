Revelion cu frig, ninsori și ploi. Prognoza meteo pentru sărbători și prima parte a lunii ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă a vremii în prima jumătate a lunii ianuarie 2026, cu precipitații mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare.

Meteorologii au publicat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 - 19 ianuarie 2026, bazată pe modelele Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările indică modificări importante ale regimului termic și pluviometric comparativ cu media perioadei 2005-2024, scrie Mediafax.

Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane și în regiunile extracarpatice.

Sfârșitul lui decembrie: vreme apropiată de normal, cu diferențe regionale

În săptămâna 22 - 29 decembrie 2025, temperaturile se vor menține în jurul valorilor caracteristice acestei perioade. Totuși, ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va menține apropiat de normal.

Răcire accentuată după Revelion - prima săptămână din 2026

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile.

Răcirea va continua și în prima jumătate a lunii ianuarie

Tendința de răcire va continua și în săptămâna 5 - 12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în toată țara.

În acest interval, precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului.

Final de interval: temperaturi normale la munte, frig în rest

În săptămâna 12 - 19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale.

Regimul precipitațiilor va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

ANM precizează că această prognoză nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată, precum viscolele intense sau episoadele de ger accentuat. Astfel de evenimente vor fi anunțate prin avertizări nowcasting, emise cu câteva ore înainte de producere.

