Euribor a crescut pentru a treia oară în trei luni

Euribor, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, ceea ce reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172% înregistrat la sfârșitul lunii septembrie.

Cu toate acestea, experții spun că această creștere a indicelui Euribor nu ar trebui să îi îngrijoreze prea mult pe cei care au credite ipotecare, deoarece nu există prea multe indicii că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată.

A treia creștere lunară a Euriborului nu ar trebui să-i îngrijoreze pe debitorii cu credite ipotecare. Euriborul a crescut din nou în octombrie, marcând trei luni consecutive de scumpire.

Cu toate acestea, cei care au credite ipotecare nu trebuie să intre în panică, scrie Mediafax.

Creșterea din octombrie a fost relativ mică – de la 2,17% la 2,18% – și, mai ales, nu există așteptări ca dobânzile să explodeze în următorii ani.

