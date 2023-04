Evaluare Națională: ce spune ministrul Educației despre varianta cu mai multe probe de examen și despre meditații

Ministrul Educației, Ligia Deca, spune că există posibilitatea ca la Evaluare Națională să fie organizate mai multe probe de examen, însă deocamdată trebuie văzut cum funcționează varianta de două materii de bază, plus alte două de profil, la admiterea la liceu.

Ministrul a făcut precizări despre admiterea separată la liceu, meditații și Evaluare Națională.

Proba de admitere la liceu

„Motivația introducerii probei de admitere la liceu vine din observațiile noastre din ultimul deceniu, care spun așa: o dată – focusul pentru pregătire, în general în gimnaziu, se axează pe materiile de examen, fiind numai Evaluarea Națională, care includea limba română, matematică și eventual limba maternă, copiii tindeau să nu mai ia în calcul alte obiecte.

A existat acea luare în considerare a mediilor din gimnaziu, care a fost eliminată din admiterea la liceu, tocmai pentru că notele variau foarte tare. Existau diferențe și de trei puncte între media generală din gimnaziu și media de la Evaluarea Națională.

Deci aveam o problemă de abordare uniformă a notării curente, la clasă.

Ceea ce încercăm noi să facem cu această admitere la liceu este să potrivim mai bine elevul cu profilul pe care și-l alege, pentru că vedem multe răzgândiri, transferuri, pentru că nu li se potrivește profilul la care au fost repartizați prin repartizarea aceea computerizată.

În plus, odată ce un copil, de exemplu, dorește să meargă pe profilul chimie-biologie, pe științele naturii, el trebuie să fie pregătit să gestioneze acele 10-12 ore de matematică și științe pe care le are pe săptămână și să știe că potențialul lui este în acea direcție. De aceea, am introdus ideea. La început, se axa pe un procent mai mare: 90% din locuri, acolo unde a existat competiție în trecut și, dacă liceul dorește să organizeze examen de admitere, mergeau pe acest concurs de admitere. Am luat în considerare deja ceea ce am primit ca feedback de la elev, de la studenți și am coborât acest procent, tocmai pentru a da o șansă celor care nu au o zi bună și la concursul de admitere în liceu nu iau o notă bună, dar la Evaluarea Națională au o medie onorabilă.

Și atunci pot opta, chiar dacă au picat la examenul de admitere care se desfășoară după Evaluarea Națională, pot să opteze pentru același profil pe acea diferență de 40%.

Noi zicem că așa asigurăm și o mai bună potrivire cu profilul, scădem potențialul de abandon pe profilul respectiv după clasa a IX-a și, în același timp, adresăm și îngrijorarea legată de echitate”, a declarat Deca, la TVR Info.

”Pericolul meditațiilor”

Ministrul mai spune că sunt soluții și pentru meditațiile elevilor.

”Știu că s-a discutat despre pericolul meditațiilor. Am auzit despre această îngrijorare, mai ales din zona părinților. (…)

Prin extinderea programului ”Școală după școală” ne propunem să pregătim oficial, la școală, elevii pentru Evaluarea Națională și examenul de admiterea la liceu.

Nu vorbim de o iminență a acestui examen (de admitere la liceu – n.r.). Va fi aplicat cel mai devreme în 2027, deci pentru cei care intră în clasa a V-a după ce legea intră în vigoare”, a spus Deca pentru sursa citată.

Evaluare Națională cu mai multe probe

Întrebată despre varianta de examen cu mai multe materii la Evaluare Națională, Ligia Deca spune că există și această posibilitate.

„S-ar putea da la mai multe materii, așa este. Ideea este că majoritatea argumentelor împotriva examenului de admitere la liceu vin pe considerentul că este un stres prea mare pentru elevi să aibă prea multe probe.

Și ca un prim pas, noi am gândit această posibilitate ca doar pentru elevii care vor să acceseze clase, profiluri foarte competitive de la liceu, unde și acum este, dacă suntem sinceri, bătaie pe locuri.

Dacă ne uităm la diferențele de două sutimi de intrare sau non-intrare pe anumite profiluri la liceele bune, vedem că acolo este și acum competiție și probabil că profilul demografic al celor care intră va fi relativ similar.

Considerăm că, într-o primă fază, trebuie să vedem că putem avea acest tip de testare de două materii de bază, plus încă două pe profil, pentru cei care oricum se pregăteau pentru ceva destul de competitiv.

Dacă vom observa că această filozofie merge bine și asigură și echitate, prin măsurile de sprijin pe care le avem, de exemplu, prin planul național de reducere a abandonului sau prin planul național de combatere a analfabetismului funcțional, atunci ne putem gândi la o variantă de acest tip”, a declarat Deca.

Context

Sindicatele profesorilor solicită ca elevii să susțină 5 probe la Evaluarea Națională, iar liceele să stabilească, cu un an înainte, pentru fiecare filieră, coeficienții pentru fiecare probă, în locul admiterii separate la liceu, potrivit edupedu.ro.

Sindicatele din educație propun ca evaluarea națională să aibă următoarele probe, pentru elevii care intră în clasa a V-a în anul școlar 2024-2025:

a) matematică+informatică (algoritmică)

b) română

c) ştiințe (fizică, chimie, biologie)

d) umanistice (istorie, geografie) inclusiv limbi străine;

e) maternă

Consiliul Elevilor și Federația Părinților nu sunt de acord cu această propunere. “Primul lucru care ne vine în minte când abordăm acest subiect sunt meditațiile”, spun aceștia.

