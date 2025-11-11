Connect with us

Blaj

Eveniment major al comunității greco-catolice, la Blaj: Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major. Program

Claudiu Pop

acum O oră

Eveniment major al comunității greco-catolice, la Blaj: Întronizarea Arhiepiscopului Major Claudiu-Lucian Pop va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie 2025, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj. Aceasta este cea mai înaltă poziție în ierarhia bisericii greco-catolice din România și a fost ocupată până nu demult de cardinalul Lucian Mureșan.

Ceremonialul va începe la ora 10:45, printr-o procesiune solemnă care va porni de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime”.

La ora 11:00, va fi celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Eminenței Sale Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, a Excelenței Sale Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic și a membrilor Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

La eveniment vor participa, de asemenea, episcopi romano-catolici din România, numeroși ierarhi și delegați din străinătate, reprezentanți ai autorități civile locale și naționale, numeroși preoți, călugări, călugărițe și credincioși.

Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Corul Angeli al Catedralei „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Claudiu-Lucian Pop, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, a fost ales, în 5 noiembrie 2025, Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de către Sinodul Episcopilor, reunit în sesiune extraordinară la Roma.

Alegerea a fost confirmată de Sfântul Părinte Leon al XIV-lea, potrivit normelor canonice.

