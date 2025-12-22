Program de vizitare a Muzeului Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia și a Casei Memoriale Camil Velican, de sărbători

Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei și Casa Memorială Camil Velican au anunțat programul de vizitare în perioada sărbătorilor de iarnă, valabil de luni, 22 decembrie.

Program Casa Memorială Camil Velican

22 decembrie: închis

23 decembrie: închis

24 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: închis

27 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

28 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

29 decembrie: închis

30 decembrie: închis

31 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: închis

3 ianuarie: deschis, 09:00 - 17:00

4 ianuarie: deschis, 09:00 - 17:00

Casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican, a fost inaugurată cu prilejul Zilei Naționale a României, 1 Decembrie.

Restauratorii au salvat cât se putea salva din vechea casă, în special în zona de parchet și decorațiunile de pe tavan. De asemenea, partea de lemn a geamurilor a fost refăcută după modelul original.

În casă au fost redactate cele mai importante documente care au stat la baza Marii Uniri. Aceasta este situată pe strada Trandafirilor din Alba Iulia, iar renovarea a fost 5,5 miloane de lei.

Program Palatul Principilor

24 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00

25 decembrie: închis

26 decembrie: închis

27 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

28 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

29 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

30 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00

31 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: închis

