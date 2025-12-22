Eveniment
Program de vizitare a Muzeului Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia și a Casei Memoriale Camil Velican, de sărbători
Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei și Casa Memorială Camil Velican au anunțat programul de vizitare în perioada sărbătorilor de iarnă, valabil de luni, 22 decembrie.
Program Casa Memorială Camil Velican
- 22 decembrie: închis
- 23 decembrie: închis
- 24 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00
- 25 decembrie: închis
- 26 decembrie: închis
- 27 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 28 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 29 decembrie: închis
- 30 decembrie: închis
- 31 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: închis
- 3 ianuarie: deschis, 09:00 - 17:00
- 4 ianuarie: deschis, 09:00 - 17:00
Casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican, a fost inaugurată cu prilejul Zilei Naționale a României, 1 Decembrie.
Restauratorii au salvat cât se putea salva din vechea casă, în special în zona de parchet și decorațiunile de pe tavan. De asemenea, partea de lemn a geamurilor a fost refăcută după modelul original.
În casă au fost redactate cele mai importante documente care au stat la baza Marii Uniri. Aceasta este situată pe strada Trandafirilor din Alba Iulia, iar renovarea a fost 5,5 miloane de lei.
Program Palatul Principilor
- 24 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00
- 25 decembrie: închis
- 26 decembrie: închis
- 27 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 28 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 29 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 30 decembrie: deschis, 09:00 - 17:00
- 31 decembrie: deschis, 09:00 - 13:00
- 1 ianuarie: închis
- 2 ianuarie: închis
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.