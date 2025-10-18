Connect with us

Eveniment

Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program

Publicat

acum 13 secunde

Evenimente de weekend în Alba: în perioada 18-19 octombrie, sunteți invitați în Cetatea Alba Carolina, să vă bucurați de atmosfera de toamnă și să aflați noi detalii despre istorie și știință.

La Alba Iulia continuă Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri”, cu prezentări și dezbateri pe teme de arhitectură, arheologie, artă, meșteșuguri și patrimoniu local.

Iar în curtea și cramele Palatului Principilor Transilvaniei este Festivalul în Țara Vinului, cu degustări și muzică.

Evenimente de weekend în Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia. Program

Sâmbătă, 18 octombrie

  • 10:00  ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Concursuri de degustare (la fiecare oră), Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 12:00 Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina
  • 12:45​ Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 13:00​ Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)
  • 15:00 Porc la proțap (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)
  • 18:00 Recital Laura Orian – Vino & Jazz (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Duminică, 19 octombrie

  • 10:00 – 17:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale,  Pastramă de oaie la grătar Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Evenimente de weekend în Alba. Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025 Alba Iulia. Program

Evenimentul aduce împreună artiști, cercetători, profesori, studenți și iubitori ai culturii, într-un spațiu de întâlnire a ideilor, expresiei artistice și reflecției identitare.

Sâmbătă, 18 octombrie

Orele 10.00-18.00 Dialoguri arhitectură – Arhitectură ”Spațiile dintre noi” – idei/soluții instalații de artă care valorifică patrimoniul din șanțurile Cetății Alba Carolina – Depozitul de ceramică veche

Orele 10.30 – 13.00 Dialoguri lectură și teatru – Minidialog Fest – Laura Iviniș, Asociația ”Cu copiii la povești”, Clovnii petrecăreți, Laura și Adam Boboc, Teatrul de Păpuși ”Prichindel”, ”Hai să ne jucăm la bibliotecă”, Face painting/atelier de pictură – Framm`s

Orele 10.00-15.00 Dialoguri arheologie – Călătorie prin porțile mileniilor – Ziua porților deschise/ prezintă Anca Timofan, responsabil științific – Șantierul arheologic din Estul Cetății

Ora 11.45 Dialoguri artă – Reflexii atemporale – Depozitul de ceramică veche

Orele 16.00-18.30 Dialoguri artă – Atelier olărit – Depozitul de ceramică veche

Ora 17.00 Dialoguri artă – Arta care unește – vernisaj expoziție internațională Inter-Art – Depozitul de ceramică veche

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu – Perspective comunitare. Patrimoniul cultural între trecut și prezent – masă rotundă/moderator dr. Claudiu Purdea – Atrium Centurionum, sediul Consiliului Județean Alba

Ora 18.00 Dialoguri muzică – Sonorități de promenadă – Fanfara județului Alba, recital – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025 Alba Iulia. Duminică, 19 octombrie

Orele 10.00-18.00 Dialoguri arhitectură – idei/soluții instalații de artă care valorifică patrimoniul din șanțurile Cetății Alba Carolina – Depozitul de ceramică veche

Orele 10.30 – 13.00 Dialoguri lectură și teatru – Minidialog Fest – Laura Iviniș, Asociația ”Cu copiii la povești”, Clovnii petrecăreți, Laura și Adam Boboc, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” – Framm`s

Orele 16.00-18.30 Dialoguri artă – Atelier olărit – Depozitul de ceramică veche

Ora 16.00 Dialoguri patrimoniu și religie – Cimitirele evreiești urbane și rurale în Europa Centrală și de Est. Istorie, cercetare și expertiză/ conferință internațională, ediția a doua. Daniel Dumitran

Ora 16.00 Dialoguri patrimoniu – Conservarea și restaurarea monumentelor din piatră. Date tehnice. Conferință cu participare internațională, ediția a treia. Sidonia Petronela Olea – Sala Regele Ferdinand, Consiliul Județean Alba

Ora 17.00 Dialoguri artă – ”Iconostatus”, pictor Marian Furtună. Vernisaj expoziție artă sacră – spațiile expoziționale de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu – Memoria vechilor pietre tombale: cercetarea, conservarea și restaurarea unor monumente funerare din cimitire ale județului Alba / Sidonia Petronela Onea – lansare de carte. Prezintă Daniel Dumitran, Botond Gudor, Călin Anghel, Marius Rotar

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu și artă – Trasee estetice în galeria Consiliului Județean Alba: Dialoguri între patrimoniu și inovație – vernisaj expoziție. Invitat special: Cvartetul de Coarde al Județului Alba – recital cameral

Ora 18.00 Dialoguri muzică – Ecouri din sufletul românesc/ Fanfara Județului Alba, recital pe teme populare românești – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Ora 18.30 Dialoguri artă – Reflexii atemporale / Depozitul de ceramică veche

AICI, programul până în 29 octombrie.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 secunde

Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program
fast food, junk food, mancare, mancare rapida, burgeri, burger, mancare nesanatoasa alba24.ro
Evenimentacum 59 de minute

Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Studiu
Evenimentacum 2 ore

ACCIDENT la Alba Iulia. O mașină a lovit un stâlp și a avariat o țeavă de gaz, pe un bulevard din municipiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Administrațieacum 23 de ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. La ce sumă au ajuns restanțele
Economieacum 21 de ore

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 5 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 18 ore

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 secunde

Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program
fast food, junk food, mancare, mancare rapida, burgeri, burger, mancare nesanatoasa alba24.ro
Evenimentacum 59 de minute

Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 11 ore

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 2 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 18 ore

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 3 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 17 ore

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 17 ore

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie