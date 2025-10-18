Evenimente de weekend în Alba: degustări de vin, carne la proțap, muzică și dezbateri în Cetatea Alba Carolina. Program

Evenimente de weekend în Alba: în perioada 18-19 octombrie, sunteți invitați în Cetatea Alba Carolina, să vă bucurați de atmosfera de toamnă și să aflați noi detalii despre istorie și știință.

La Alba Iulia continuă Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri”, cu prezentări și dezbateri pe teme de arhitectură, arheologie, artă, meșteșuguri și patrimoniu local.

Iar în curtea și cramele Palatului Principilor Transilvaniei este Festivalul în Țara Vinului, cu degustări și muzică.

Evenimente de weekend în Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia. Program

Sâmbătă, 18 octombrie

10:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Concursuri de degustare (la fiecare oră), Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

12:00 Ceremonia schimbului de gardă – Garda Cetății Alba Carolina

12:45​ Ceremonia de predare a tunului de câmp între Garda Eugeniu de Savoia Timișoara și Garda Cetății Alba Carolina (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

13:00​ Vinul și vinificatorul local – wine pairing: Țara Vinului & Industria Ospitalității Alba Iulia (Sala Transilvania, Palatul Principilor Transilvaniei)

15:00 Porc la proțap (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

18:00 Recital Laura Orian – Vino & Jazz (Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Duminică, 19 octombrie

10:00 – 17:00 ​Degustări de vin, Wine pairing între vinuri și produse locale tradiționale, Pastramă de oaie la grătar Ritmuri de jazz, bossa nova, prelucrări din muzică românească(Curtea Palatului Principilor Transilvaniei)

Evenimente de weekend în Alba. Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025 Alba Iulia. Program

Evenimentul aduce împreună artiști, cercetători, profesori, studenți și iubitori ai culturii, într-un spațiu de întâlnire a ideilor, expresiei artistice și reflecției identitare.

Sâmbătă, 18 octombrie

Orele 10.00-18.00 Dialoguri arhitectură – Arhitectură ”Spațiile dintre noi” – idei/soluții instalații de artă care valorifică patrimoniul din șanțurile Cetății Alba Carolina – Depozitul de ceramică veche

Orele 10.30 – 13.00 Dialoguri lectură și teatru – Minidialog Fest – Laura Iviniș, Asociația ”Cu copiii la povești”, Clovnii petrecăreți, Laura și Adam Boboc, Teatrul de Păpuși ”Prichindel”, ”Hai să ne jucăm la bibliotecă”, Face painting/atelier de pictură – Framm`s

Orele 10.00-15.00 Dialoguri arheologie – Călătorie prin porțile mileniilor – Ziua porților deschise/ prezintă Anca Timofan, responsabil științific – Șantierul arheologic din Estul Cetății

Ora 11.45 Dialoguri artă – Reflexii atemporale – Depozitul de ceramică veche

Orele 16.00-18.30 Dialoguri artă – Atelier olărit – Depozitul de ceramică veche

Ora 17.00 Dialoguri artă – Arta care unește – vernisaj expoziție internațională Inter-Art – Depozitul de ceramică veche

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu – Perspective comunitare. Patrimoniul cultural între trecut și prezent – masă rotundă/moderator dr. Claudiu Purdea – Atrium Centurionum, sediul Consiliului Județean Alba

Ora 18.00 Dialoguri muzică – Sonorități de promenadă – Fanfara județului Alba, recital – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025 Alba Iulia. Duminică, 19 octombrie

Orele 10.00-18.00 Dialoguri arhitectură – idei/soluții instalații de artă care valorifică patrimoniul din șanțurile Cetății Alba Carolina – Depozitul de ceramică veche

Orele 10.30 – 13.00 Dialoguri lectură și teatru – Minidialog Fest – Laura Iviniș, Asociația ”Cu copiii la povești”, Clovnii petrecăreți, Laura și Adam Boboc, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” – Framm`s

Orele 16.00-18.30 Dialoguri artă – Atelier olărit – Depozitul de ceramică veche

Ora 16.00 Dialoguri patrimoniu și religie – Cimitirele evreiești urbane și rurale în Europa Centrală și de Est. Istorie, cercetare și expertiză/ conferință internațională, ediția a doua. Daniel Dumitran

Ora 16.00 Dialoguri patrimoniu – Conservarea și restaurarea monumentelor din piatră. Date tehnice. Conferință cu participare internațională, ediția a treia. Sidonia Petronela Olea – Sala Regele Ferdinand, Consiliul Județean Alba

Ora 17.00 Dialoguri artă – ”Iconostatus”, pictor Marian Furtună. Vernisaj expoziție artă sacră – spațiile expoziționale de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu – Memoria vechilor pietre tombale: cercetarea, conservarea și restaurarea unor monumente funerare din cimitire ale județului Alba / Sidonia Petronela Onea – lansare de carte. Prezintă Daniel Dumitran, Botond Gudor, Călin Anghel, Marius Rotar

Ora 17.30 Dialoguri patrimoniu și artă – Trasee estetice în galeria Consiliului Județean Alba: Dialoguri între patrimoniu și inovație – vernisaj expoziție. Invitat special: Cvartetul de Coarde al Județului Alba – recital cameral

Ora 18.00 Dialoguri muzică – Ecouri din sufletul românesc/ Fanfara Județului Alba, recital pe teme populare românești – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

Ora 18.30 Dialoguri artă – Reflexii atemporale / Depozitul de ceramică veche

AICI, programul până în 29 octombrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News