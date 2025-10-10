Eveniment
Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025 la Alba Iulia, în perioada 12-29 octombrie. Programul evenimentului
La Alba Iulia, în perioada 12-29 octombrie se desfășoară Festivalul ”Școala Ardeleană – Dialoguri” 2025.
Evenimentul va aduce împreună artiști, cercetători, profesori, studenți și iubitori ai culturii, într-un spațiu de întâlnire a ideilor, expresiei artistice și reflecției identitare, transmit organizatorii.
”Școala Ardeleană – Dialoguri va fi o celebrare a spiritului transilvănean, a creativității și a colaborării dintre generații.
Prin împletirea artelor vizuale, a muzicii, teatrului și cercetării științifice, festivalul va confirma rolul Alba Iuliei drept capital a spiritului ardelean și laborator de idei contemporane”, este mesajul acestora.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” și Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga”.
