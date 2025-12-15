REVELION 2025-2026 la Alba Iulia: Spectacol de artificii în Piața Cetății, în noaptea dintre ani

Cerul municipiului Alba Iulia va fi luminat de un foc de artificii în noaptea dintre ani. Mai exact, municipalitatea va organiza ca în fiecare an, în Cetatea Alba Carolina, un foc de artificii în noaptea de Revelion.

Localnicii și turiștii care se vor afla în Alba Iulia, în data de 31 decembrie vor putea sărbători trecerea dintre ani în Cetate.

Din zona Palatului Copiilor la ora 00.00, la trecerea din 2025 în 2026 va fi lansat un foc de artificii. Ca de obicei, focul de artificii va fi acompaniat de o coloană sonoră.

De asemenea, cei care vor fi prezenți de Revelion în Cetate vor putea primi din partea Primăriei un calendar pe 2026.

