Exercițiul NATO, Dacian Fall 25, care a avut loc și în Alba, s-a terminat. Ce spune Nicușor Dan despre securitatea euroatlantică

acum 7 secunde

Exercițiul Dacian Fall 25, la care au participat peste 5000 de militari români și din 9 state alitate, NATO: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Spania, s-a terminat joi, 13 noiembrie la Cincu. 

O bună parte a exercițiului a avut loc și în județul Alba, mai exact în Alba Iulia și la Sântimbru, unde militarii au construit două poduri și pontoane de trecere. 

Președintele Nicușor Dan, a declarat că exercițiul  marchează un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică.

”Demersul confirmă continuitatea eforturilor naționale și aliate, la nivel politic, diplomatic și militar, începute imediat după declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Consolidăm apărarea NATO la Marea Neagră

Consolidăm, astfel, postura de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianța se confruntă cu o amenințare militară directă.

Prin acest exercițiu am urmărit, împreună cu aliații, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă.

S-a testat proiectare rapidă de forțe din Franța în România

Un element important a fost reprezentat de testarea capacității Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe și echipamente militare din Franța către România.

VEZI ȘI: VIDEO: Vlad un sergent al armatei franceze, născut în România, prezent la exercițiul NATO din Alba. Cum a învățat limba română

Exercițiul a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat.

Le mulțumesc tuturor Aliaților care au contribuit la acest efort comun, precum și celor care fac parte din structurile NATO din România.

Împărtășim aceleași valori democratice și avem interese comune de securitate. Împreună, suntem mai eficienți în efortul de a asigura un mediu de securitate stabil, atât de necesar pentru dezvoltarea societăților noastre democratice.

Cooperarea noastră strânsă la nivel politic și militar ne întărește, atât individual, ca state, cât și colectiv, în spirit de solidaritate, ca membri ai NATO, cea mai puternică Alianță din istorie”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Exercițiul NATO, Dacian Fall 25, care a avut loc și în Alba, s-a terminat. Ce spune Nicușor Dan despre securitatea euroatlantică
