VIDEO Dacian Fall 25: Simulare de luptă, scafandri lansați în apă din elicopter și construcție de poduri. Exercițiu NATO în Alba

Publicat

acum 54 de secunde

Malurile râului Mureș, din zona Sântimbru au devenit timp de mai multe zile tabara trupelor NATO. Aceștia au realizat antrenamente comune și exerciții tactice, în cadrul Dacian Fall 25. A fost vorba despre militari români, francezi și portughezi. 

Duminică, 9 noiembrie a avut loc un exercițiu comun de transport de trupe, dar și tehnică militară. Exercițiul s-a bazat pe două metode complementare de traversare: un pod robust, cu trei benzi, construit de militarii români, și unul motorizat, realizat de militarii francezi.

Podul francezilor este ușor de utilizat, poate fi mutat rapid cu ajutorul celor opt motoare de câte 100 de cai-putere fiecare, însă cel făcut de români este mai robust.

Cele două sunt complementare, în ideea de a surprinde adversarul, spun ofițerii francezi.

Podul din spatele liniei frontului

Potrivit exercițiului, podurile se află în spatele liniei frontului, pe care o alimentează. Geniștii sunt o țintă pentru inamic, deoarece rolul lor este vital în susținerea frontului, și tocmai de aceea trebuie să fie imprevizibili.

Francezii și românii au colaborat foarte bine, formând echipe mixte. De altfel, podul francezilor a fost coordonat de o româncă, iar la construirea podului românesc au participat și francezii.

Podul supravegheat de drone și elicoptere

Podurile sunt supravegheate de drone și de elicoptere. Exercițiul a inclus și un episod de luptă, petrecut după traversare, în timpul căruia s-au auzit focuri de armă și s-au putut vedea trupele aliate câștigând controlul asupra malului opus. De asemenea, dintr-un elicopter au fost lăsați în apă mai mulți scafandri.

De precizat că, în mod normal, ceea ce am văzut noi în două ore se desfășoară pe parcursul mai multor zile. De exemplu, rolul scafandrilor începe cu două, trei zile înainte, când aceștia verifică locurile pe unde urmează să se facă traversarea, pentru a se asigura că în apă nu există capcane, cum ar fi minele.

