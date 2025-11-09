VIDEO: Vlad un sergent al armatei franceze, născut în România, prezent la exercițiul NATO din Alba. Cum a învățat limba română

Exercițiul NATO desfășurat duminică, 9 noiembrie pe râul Mureș la Sântimbru, a adus în județul Alba, mai mulți militari străini. Cea mai mare prezență a fost a trupelor franceze.

Printre ei s-a numărat și Vlad, sergentul Vlad. Vlad s-a născut în România, dar părinții lui s-au mutat când el era încă foarte mic, în Franța. Deși familia s-a stabilit în Franța, părinții săi l-au învățat limba română acasă.

Anii au trecut, iar Vlad a devenit militar al armatei franceze. Acesta a fost prezent alături de unitatea sa de geniu, la Sântimbru, unde au desfășurat un amplu exercițiu pe râul Mureș.

Acesta a vorbit cu reporterii prezenți la eveniment în limba română.

”Eu m-am născut în România și am plecat în Franța de mic. Părinții mei m-au învățat româna acasă, în Franța, și acum mă bucur că am revenit în România, în misiune, pentru a împărtăși obiceiuri și pentru exercițiile cu armata română. Eu, în armată, fac parte din batalionul de geniu și am specializarea în producția de energie.

VEZI ȘI: VIDEO: Exercițiu cu trupe NATO, pe râul Mureș, la Sântimbru: Elicoptere, tehnică și trupe din România, Franța și Portugalia

În acest sens, mă ocup de tot ce ține de producția de energie pe teren sau în România, în cadrul diferitelor misiuni. Nu avem legătură directă cu alte domenii, ne ocupăm strict de producția de energie. În privința dificultății, nu cunosc foarte bine cum este armata română, dar cred că peste tot există aspecte mai grele și altele mai ușoare.

Nu mai am rude în România, dar vin destul de des pentru a vizita și a vedea zona unde m-am născut și pentru a redescoperi țara. Sunt în armată de șase ani”, a declarat Vlad pentru reporterii prezenți la demonstrația militară.

