VIDEO: Competiție cu roboți LEGO la Alba Iulia. Aproape 300 de elevi participă la un campionat regional de robotică

Aproape 300 de elevi din Alba, dar și din alte județe din țară s-au adunat sâmbătă, 31 ianuarie 2026 la Alba Iulia la competiția Regionala FIRST LEGO League Challenge.

Este vorba despre o competiție de robotică care se adresează elevilor de toate vârstele, de la clasele primare și până la elevi de liceu.

La Alba Iulia participă 21 de echipe de elevi, zece dintre ele fiind din județul Alba, a transmis Petru Fica, organizator al evenimentului. Mai exact este vorba despre echipe care reprezintă unități școlare de pe raza județului, dar și din județe precum Cluj, Sibiu, Mureș și Vâlcea.

Fiecare echipă și-a construit propriul robot din piese LEGO și sisteme de ghidaj.

FIRST LEGO League (FLL) este una dintre cele mai populare competiții educaționale de robotică din lume, în care echipele îmbină construcția și programarea roboților LEGO cu cercetarea și prezentarea unui proiect de inovare, dezvoltând abilități esențiale precum lucrul în echipă, gândirea critică și comunicarea.

Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:

Robot Game – meciuri pe teren oficial, în care roboții îndeplinesc misiuni punctate;

Jurizare – evaluare pe trei componente: Proiect de Inovare, Robot Design și Core Values (valori FIRST: cooperare, respect, fair-play);

Premiere – recunoașterea performanțelor și a progresului echipelor.

Cele mai bune echipe vor ajunge la competiția națională a evenimentului. De acolo, dacă vor fi printre cele mai bune vor avea șanse să participe la etapa internațională a a competiției de LEGO.

