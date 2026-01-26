Connect with us

Exponatul lunii la muzeul ”Ioan Raica” din Sebeş: Turnul studentului, pictură, realizată în anul 1974 de Iosif Vasile Gaidoş

Exponatul lunii ianuarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș a fost desemnată pictura Turnul Studentului, realizată de artistul plastic Iosif Vasile Gaidoș. Executată în tehnica uleiului pe carton, cu dimensiunile de 49 × 70 cm, lucrarea, semnată și datată în stânga jos „I. V. Gaidoș, 1974”, a fost donată muzeului sebeșean chiar în anul realizării sale.

În prim-planul lucrării este redat un fragment de curtină din piatră, care traversează orizontal întreaga compoziție, conferindu-i stabilitate și echilibru, alături de Turnul Studentului, amplasat în partea dreaptă a cadrului, care atrage privirea și rupe monotonia liniei orizontale reprezentate de zid. Copacii din spatele acestuia, unul bogat în frunziș, celălalt aproape gol, sunt redați într-un contrast ce pare să sugereze trecerea timpului, la fel cum acesta a trecut și peste fortificația Sebeșului.

Compoziția este echilibrată asimetric: masa vegetală din stânga compensează turnul din dreapta, iar paleta cromatică este restrânsă și naturală, dominată de nuanțe de ocru și bej, verde stins și albastru pal.

Cerul deschis sugerează o lumină difuză, posibil o zi senină de toamnă, în care culorile sunt armonizate, fără contraste dure, ceea ce induce o stare de liniște. Pensulația este vizibilă și liberă, mai ales în redarea copacilor și a zidului, indicând o abordare picturală expresivă; detaliile, care nu abundă, sugerează intenția artistului de a pune accentul pe impresia generală, și nu pe exactitatea arhitecturală.

Cine este Iosif Vasile Gaidoș

Iosif Vasile Gaidoș s-a născut la 7 iulie 1919 la Ardud, județul Satu Mare. A urmat cursurile școlii primare în oraşul natal, iar în 1930 s-a mutat împreună cu părinții la Sebeș. A frecventat liceul din localitate, iar după absolvire a urmat studii de artă la Baia Mare. Întors la Sebeș, și-a satisfăcut stagiul militar, după care s-a mutat la Teliuc, unde a lucrat ca proiectant la mină. Ulterior, s-a stabilit la Timișoara, iar apoi în județul Caraș-Severin, la Bocșa, unde a lucrat tot ca proiectant, în cadrul întreprinderii miniere locale.

A pictat cu precădere în ulei și pastel, fără a neglija însă acuarela. De Sebeș s-a legat prima parte a activității sale artistice, însă, după plecare a revenit adesea pentru a-și revedea rudele și pentru a picta. Astfel, în creația sa se regăsesc lucrări precum „Peisaj pe Valea Sebeșului”, „Peisaj la Jina”, „Castelul Martinuzzi” și ”Turnul Studentului”, printre altele.

Fiind un mare iubitor de frumos, a cutreierat munții și a surprins în pânzele sale colțuri mirifice de natură, reușind să realizeze un număr impresionant de tablouri. În cursul vieții i-au fost organizate 111 expoziții personale în țară (Sebeș, Reșița, Bocșa, Oravița, Roșia Montană, Baia de Arieș etc.) și alte câteva în străinătate (expoziție itinerantă în fostele țări socialiste – 1961, Germania – 1966). Numeroaselor tablouri aflate în colecții particulare din țară li s-au adăugat și altele din Canada, Rusia, Austria, Cehia, Polonia, Elveția, Italia, SUA, Olanda, Israel, Suedia, Franța, Siria, Australia, Ungaria și Germania. O serie de lucrări au fost donate unor instituții, printre care și muzee, precum cele din Reșița (peste 10 lucrări), Băile Herculane (7 lucrări), Sebeș (2 lucrări) și Lupșa (o lucrare). S-a stins din viață la 3 martie 1998, la Bocșa Montană, unde este și înmormântat.

