Salvatorii ISU Alba au intervenit la 80 de misiuni, în weekend. Cele mai multe au fost urgențe medicale
Salvatorii din cadrul ISU Alba au intervenit la 80 de misiuni, în perioada 23 - 25 ianuarie. Cele mai multe au fost intervenții SMURD.
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 80 misiuni în acest final de săptămână.
Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:
- 69 de intervenții SMURD;
- 2 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 2 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;
- 4 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere;
- 5 alte situații de urgență;
„Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.
Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Detalii privind comportamentul recomandat în diferite situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU.
Foto: ISU Alba
