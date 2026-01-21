Expoziție de porumbei, alte păsări și animale de companie la Sebeș, în weekend. Vor participa peste 80 de crescători

La Sebeș este organizată, începând de vineri, o nouă ediţie a Expoziţiei de porumbei voiajori, de ornament, păsări şi animale de companie. La eveniment vor participa peste 80 de crescători.

Intrarea este liberă.

Expoziția va fi deschisă de vineri, 23 ianuarie, ora 12.00, în sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Aceasta poate fi vizitată până duminică, 25 ianuarie, ora 13.00.

Programul expoziției

Vineri: ora 12.00 – ora 18.00

Sâmbătă: ora 8.00 – ora 18.00

Duminică: ora 8.00 – ora 13.00

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Sebeş, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” şi Asociaţia crescătorilor „Mühlbach 2008”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News