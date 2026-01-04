Connect with us

Eveniment

Extrageri LOTO - 4 ianuarie: Primele numere câștigătoare din 2026. Reporturi importante puse în joc

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum O oră

Duminică, 4 ianuarie 2026, sunt programate noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, organizate miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 câștiguri, cu o valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 4 ianuarie

  • Loto 6/49: 21, 38, 2, 10, 34, 39
  • Noroc: 4 3 9 2 2 7 7
  • Joker: 37, 10, 30, 5, 8 + 1
  • Noroc Plus: 6 5 7 3 1 4
  • Loto 5/40: 34, 24, 33, 4, 6, 18
  • Super Noroc: 7 7 9 2 0 3

Reporturi importante puse în joc

  • La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).
  • La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei (mai mult de 1,01 milioane de euro).
  • La Joker, reportul la categoria I este de peste 46,03 milioane de lei (aproximativ 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro).
  • La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 150.700 de lei (aproximativ 29.500 de euro).
  • La Super Noroc, reportul la categoria I depășește 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Câștiguri importante la tragerile din 31 decembrie

La tragerea suplimentară Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 425.844 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

La jocul Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 124.842,48 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.

De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49, la categoria a II-a, au fost înregistrate 14 câștiguri, fiecare în valoare de 53.853,98 lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme
vremea in alba meteo
Evenimentacum 56 de minute

Vremea în Alba, în săptămâna 5-11 ianuarie. Ninsori abundente, urmate de ger. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Blajacum O oră

FOTO: Cum se acționează în Blaj pentru deszăpezire. Explicațiile primarului Gheorghe Valentin Rotar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Administrațieacum o zi

VIDEO: Localnicii din Alba Iulia nemulțumiți de modul în care primăria gestionează deszăpezirea: ”Au fost luați prin surprindere”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Ryanair analizează eliminarea mai multor zboruri operate spre România. Principalele destinații vizate
Economieacum 22 de ore

Bolojan anunță schimbări majore la pensii: vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 6 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

Calendar competiții de ciclism în 2026. Concursuri de șosea și mountain bike, ciclocros, downhill și competiții dedicate copiilor
Aiudacum 2 zile

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum o zi

Horoscop Weekend 3-4 Ianuarie 2026: Primul weekend al anului 2026 vine cu energii proaspete și oportunități de reconectare
Evenimentacum 2 zile

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 minute

Zăpada din Alba a trimis mai mulți oameni la spital: 30 de persoane au ajuns la urgențe cu traumatisme
Evenimentacum 3 zile

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie