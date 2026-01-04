Extrageri LOTO - 4 ianuarie: Primele numere câștigătoare din 2026. Reporturi importante puse în joc

Duminică, 4 ianuarie 2026, sunt programate noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, organizate miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 câștiguri, cu o valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 4 ianuarie

Loto 6/49: 21, 38, 2, 10, 34, 39

21, 38, 2, 10, 34, 39 Noroc: 4 3 9 2 2 7 7

4 3 9 2 2 7 7 Joker: 37, 10, 30, 5, 8 + 1

37, 10, 30, 5, 8 + 1 Noroc Plus: 6 5 7 3 1 4

6 5 7 3 1 4 Loto 5/40: 34, 24, 33, 4, 6, 18

34, 24, 33, 4, 6, 18 Super Noroc: 7 7 9 2 0 3

Reporturi importante puse în joc

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei (mai mult de 1,01 milioane de euro).

La Joker, reportul la categoria I este de peste 46,03 milioane de lei (aproximativ 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 150.700 de lei (aproximativ 29.500 de euro).

La Super Noroc, reportul la categoria I depășește 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Câștiguri importante la tragerile din 31 decembrie

La tragerea suplimentară Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 425.844 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.

La jocul Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 124.842,48 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.

De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49, la categoria a II-a, au fost înregistrate 14 câștiguri, fiecare în valoare de 53.853,98 lei.

