Extrageri LOTO - 4 ianuarie: Primele numere câștigătoare din 2026. Reporturi importante puse în joc
Duminică, 4 ianuarie 2026, sunt programate noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, organizate miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 câștiguri, cu o valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.
Numerele câștigătoare de duminică, 4 ianuarie
- Loto 6/49: 21, 38, 2, 10, 34, 39
- Noroc: 4 3 9 2 2 7 7
- Joker: 37, 10, 30, 5, 8 + 1
- Noroc Plus: 6 5 7 3 1 4
- Loto 5/40: 34, 24, 33, 4, 6, 18
- Super Noroc: 7 7 9 2 0 3
Reporturi importante puse în joc
- La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).
- La jocul Noroc, se înregistrează un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei (mai mult de 1,01 milioane de euro).
- La Joker, reportul la categoria I este de peste 46,03 milioane de lei (aproximativ 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro).
- La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 150.700 de lei (aproximativ 29.500 de euro).
- La Super Noroc, reportul la categoria I depășește 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).
Câștiguri importante la tragerile din 31 decembrie
La tragerea suplimentară Loto 5/40, premiul de categoria I, în valoare de 425.844 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița.
La jocul Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 124.842,48 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj.
De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49, la categoria a II-a, au fost înregistrate 14 câștiguri, fiecare în valoare de 53.853,98 lei.
