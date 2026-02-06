IPJ Alba, la raport: Mai puține infracțiuni în 2025, dar a crescut numărul țepelor în online. Traficul rutier, rămâne o problemă

Conducerea IPJ Alba, în frunte cu șeful poliției din Alba, comisarul Ilea Constantin, a prezentat vineri, 6 februarie raportul poliției pentru anul 2025.

Este vorba despre un raport detaliat cu activitatea oamenilor legii din județ, de la combaterea criminalității și până la acțiuni de prevenire, informare și prevenție în școli și licee.

O mare problemă cu care polițiștii se confruntă este modul în care infracțiunile au loc, în special, fraudele și înșelătoriile. Vremea ”Metodei Maradona”, și ”Metodei Șemen” a trecut.

Acum escrocii sunt în online, și de la distanță și chiar de mii de kilometri pot lăsa victimele fără nici un leu în cont, doar din câteva click-uri.

De asemenea, oamenii legii au început să fie mult mai activi în zona de informare și prevenție. Aceștia au pus accentul pe parteneriate și proiecte atât cu instituții de stat, dar și ONG-uri, pentru campanii de educație și informare în unitățile școlare. Vorbim despre campanii de educație rutieră și până la discuții despre bullying, sau violență.

Cifrele poliției, în 2025: A scăzut infracționalitatea stradală

În anul 2025, numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 12,6% față de aceeași perioadă a anului 2024. Din totalul infracțiunilor stradale sesizate, 30% sunt infracțiuni de furt. Dintre acestea, furturile din buzunare reprezintă 8,04 %, furturile de/din auto reprezintă 25,63%, iar restul sunt alte tipuri de furturi.

Infracțiunile între elevi

În 2025, infracțiunile între elevi, în unitățile școlare sau în proximitatea lor au scăzut de la 58 de infracțiuni înregistrate în cursul anului 2024, la 33 de infracţiuni înregistrate în anul 2025, majoritatea fiind lovirea sau alte violențe.

Violența în familie rămâne o problemă majoră

Mare parte a cazurilor de violență în familie sunt sesizate în mediul urban, asta și din cauza faptului că în mediul rural victimele refuză de cele mai multe să ceară ajutorul poliției.

În 2025, oamenii legii au intervenit la 1.597 de evenimente privind violența domestică., 59,54 la sută dintre ele fiind în urban.

Într-un singur an au emis 275 de ordine de protecție provizorii. De asemenea au fost montate și 38 de brățări de monitorizare electronice, pe picioarele agresorilor.

Au scăzut furturile în Alba

În 2025 fost sesizate 3.142 de infracțiuni contra patrimoniului (75,78 % din totalul infracțiunilor judiciare). Furturile, cel mai important segment infracțional al acestei categorii, reprezintă 40%, procent ce a scăzut cu 4% față de anul 2024.

Braconierii

În anul 2025, în urma activităților și acțiunilor desfășurate, au fost înregistrate 227 de dosare penale, au fost aplicate 941 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscată cantitatea de 5.691 metri cubi de material lemnos.

Pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 8 infracțiuni și au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale.

Câte persoane au fost puse sub urmărire

Urmărire și extrădare: În anul 2025, s-a dispus măsura urmăririi naționale față de 189 de persoane și internațională față de 22 de persoane, iar în urma activităților specifice efectuate, s-a reușit identificarea a 199 de persoane aflate în urmărire.

Arme și muniții

Au fost constatate 55 de infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor, 34 la regimul materiilor explozive și 27 la regimul substanțelor periculoase și protecția mediului.

Au fost ridicate, în vederea confiscării, 463 de arme, 16.502 de elemente de muniție, 980 kilograme carne de vânat, 24.003 de kilograme și 445 de litri de deșeuri periculoase, 34.375 de kilograme de deșeuri nepericuloase, 31 de kilograme și 47,9 de litri produse de protecția plantelor, 573 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare de 64.860 de lei.

În anul 2025, au fost emise 38 de dispoziții de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor.

Infracțiuni economice

În 2025, au fost constatate 964 de infracțiuni de natură economico-financiară și au fost luate 8 măsuri preventive. Au fost constatate 215 infracțiuni de evaziune fiscală.

În domeniul infracțiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, au fost constatate 60 de infracțiuni, în domeniul proprietății intelectuale, au fost înregistrate 37 de dosare, iar în domeniul contrabandei cu țigarete, au fost înregistrate 7 dosare penale.

Ce au făcut criminaliștii în 2025

În cursul anului 2025, polițiștii criminaliști au participat la 1.700 de cercetări la fața locului. Au fost ridicate și au rămas în evidență 5.946 de urme criminalistice. Prin mijloace criminalistice, s-au identificat sau le-a fost probată vinovăția a 91 de persoane, în 85 de cauze penale.

Poliția Animalelor

În 2025, au fost efectuate 759 de controale punctuale la persoane fizice și persoane juridice și au fost constatate 15 infracțiuni.

Au fost aplicate 371 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 66.940 de lei și au fost emise 14 ordine de plasare a animalelor în adăpost, concomitent cu aplicarea măsurilor legale față de persoanele care au creat starea de pericol.

Cele mai multe probleme: Traficul rutier

Polițiștii rutieri au constatat 624 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (141) fiind infracțiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis ( 111) și conducerea unui vehicul neînmatriculat (47).

De asemenea, au fost aplicate 30.266 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe (11.867) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 196 celor care au depășit viteza cu peste 50 km/h.

Polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 1.945 de permise de conducere şi au retras 1.358 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau lipsa RCA.

Care au fost cauzele principale ale accidentelor grave de circulație

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație, în 2025, au fost viteza neadaptată la condițiile de drum (43 de accidente), neacordarea de prioritate vehiculelor (36 de accidente), traversarea neregulamentară (11 accidente) și alte abateri săvârșite de conducătorii auto (4 accidente).

