Connect with us

Eveniment

IPJ Alba, la raport: Mai puține infracțiuni în 2025, dar a crescut numărul țepelor în online. Traficul rutier, rămâne o problemă

Publicat

acum 1 minut

Conducerea IPJ Alba, în frunte cu șeful poliției din Alba, comisarul Ilea Constantin, a prezentat vineri, 6 februarie raportul poliției pentru anul 2025. 

Este vorba despre un raport detaliat cu activitatea oamenilor legii din județ, de la combaterea criminalității și până la acțiuni de prevenire, informare și prevenție în școli și licee. 

O mare problemă cu care polițiștii se confruntă este modul în care infracțiunile au loc, în special, fraudele și înșelătoriile. Vremea ”Metodei Maradona”, și ”Metodei Șemen” a trecut.

Acum escrocii sunt în online, și de la distanță și chiar de mii de kilometri pot lăsa victimele fără nici un leu în cont, doar din câteva click-uri.

De asemenea, oamenii legii au început să fie mult mai activi în zona de informare și prevenție. Aceștia au pus accentul pe parteneriate și proiecte atât cu instituții de stat, dar și ONG-uri, pentru campanii de educație și informare în unitățile școlare. Vorbim despre campanii de educație rutieră și până la discuții despre bullying, sau violență.

Cifrele poliției, în 2025: A scăzut infracționalitatea stradală

În anul 2025, numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 12,6% față de aceeași perioadă a anului 2024. Din totalul infracțiunilor stradale sesizate, 30% sunt infracțiuni de furt. Dintre acestea, furturile din buzunare reprezintă 8,04 %, furturile de/din auto reprezintă 25,63%, iar restul sunt alte tipuri de furturi.

Infracțiunile între elevi

În 2025, infracțiunile între elevi, în unitățile școlare sau în proximitatea lor au scăzut de la 58 de infracțiuni înregistrate în cursul anului 2024, la 33 de infracţiuni înregistrate în anul 2025, majoritatea fiind lovirea sau alte violențe.

Violența în familie rămâne o problemă majoră

Mare parte a cazurilor de violență în familie sunt sesizate în mediul urban, asta și din cauza faptului că în mediul rural victimele refuză de cele mai multe să ceară ajutorul poliției.

În 2025, oamenii legii au intervenit la 1.597 de evenimente privind violența domestică., 59,54 la sută dintre ele fiind în urban.

Într-un singur an au emis 275 de ordine de protecție provizorii. De asemenea au fost montate și 38 de brățări de monitorizare electronice, pe picioarele agresorilor.

Au scăzut furturile în Alba

În 2025 fost sesizate 3.142 de infracțiuni contra patrimoniului (75,78 % din totalul infracțiunilor judiciare). Furturile, cel mai important segment infracțional al acestei categorii, reprezintă 40%, procent ce a scăzut cu 4% față de anul 2024.

Braconierii

În anul 2025, în urma activităților și acțiunilor desfășurate, au fost înregistrate 227 de dosare penale, au fost aplicate 941 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscată cantitatea de 5.691 metri cubi de material lemnos.

Pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 8 infracțiuni și au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale.

Câte persoane au fost puse sub urmărire

Urmărire și extrădare: În anul 2025, s-a dispus măsura urmăririi naționale față de 189 de persoane și internațională față de 22 de persoane, iar în urma activităților specifice efectuate, s-a reușit identificarea a 199 de persoane aflate în urmărire.

Arme și muniții

Au fost constatate 55 de infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor, 34 la regimul materiilor explozive și 27 la regimul substanțelor periculoase și protecția mediului.

Au fost ridicate, în vederea confiscării, 463 de arme, 16.502 de elemente de muniție, 980 kilograme carne de vânat, 24.003 de kilograme și 445 de litri de deșeuri periculoase, 34.375 de kilograme  de deșeuri nepericuloase, 31 de kilograme și 47,9 de litri produse de protecția plantelor, 573 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare de 64.860 de lei.

În anul 2025, au fost emise 38 de dispoziții de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor.

Infracțiuni economice

În 2025, au fost constatate 964 de infracțiuni de natură economico-financiară și au fost luate 8 măsuri preventive. Au fost constatate 215 infracțiuni de evaziune fiscală.

În domeniul infracțiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, au fost constatate 60 de infracțiuni, în domeniul proprietății intelectuale, au fost înregistrate 37 de dosare, iar în domeniul contrabandei cu țigarete, au fost înregistrate 7 dosare penale.

Ce au făcut criminaliștii în 2025

În cursul anului 2025, polițiștii criminaliști au participat la 1.700 de cercetări la fața locului. Au fost ridicate și au rămas în evidență 5.946 de urme criminalistice. Prin mijloace criminalistice, s-au identificat sau le-a fost probată vinovăția a 91 de persoane, în 85 de cauze penale.

Poliția Animalelor

În 2025, au fost efectuate 759 de controale punctuale la persoane fizice și persoane juridice și au fost constatate 15 infracțiuni.

Au fost aplicate 371 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 66.940 de lei și au fost emise 14 ordine de plasare a animalelor în adăpost, concomitent cu aplicarea măsurilor legale față de persoanele care au creat starea de pericol.

Cele mai multe probleme: Traficul rutier

Polițiștii rutieri au constatat 624 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (141) fiind infracțiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis ( 111) și conducerea unui vehicul neînmatriculat (47).

De asemenea, au fost aplicate 30.266 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe (11.867) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 196 celor care au depășit viteza cu peste 50 km/h.

Polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 1.945 de permise de conducere şi au retras 1.358 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau lipsa RCA.

Care au fost cauzele principale ale accidentelor grave de circulație

Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulație, în 2025, au fost viteza neadaptată la condițiile de drum (43 de accidente), neacordarea de prioritate vehiculelor (36 de accidente), traversarea neregulamentară (11 accidente) și alte abateri săvârșite de conducătorii auto (4 accidente).

 

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

IPJ Alba, la raport: Mai puține infracțiuni în 2025, dar a crescut numărul țepelor în online. Traficul rutier, rămâne o problemă
Evenimentacum O oră

VIDEO: IPJ Alba verifică cum au deszăpezit primăriile din județ străzile și drumurile. Cercetarea ar putea dura până în vară
Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 2 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Administrațieacum 9 ore

ALBA: Peste 850 de proiecte în valoare de 20.000 de euro fiecare, selectate pentru implementare în REPowerEU
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 5 ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 3 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 13 ore

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 3 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 3 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Evenimentacum 21 de ore

Ministrul Sănătății a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 2 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 3 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie