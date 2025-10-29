Connect with us

Facilități la transport pentru pensionari, veterani și văduve de război, în 2026. Proiect publicat de Ministerul Transporturilor

Publicat

acum 25 de minute

Pensionarii, veteranii de război și văduvele de război ar putea beneficia de tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% și în 2026.

Un proiect de ordonanță în acest sens a fost publicat recent în dezbatere de Ministerul Transporturilor. Astfel, facilitățile la transport pentru pensionari, veterani și văduve de război se vor prelungi până la finalul anului 2026.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane a fost publicat în dezbatere marți, 28 octombrie, pe site-ul Ministerului Transporturilor.

În prezent, asigurarea facilităților acordate la transportul intern a veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor se poate face pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor special de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2025, potrivit legii.

Conform prevederilor în vigoare, pentru a beneficia de facilitățile acordate prin lege, veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor li se eliberează tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% din costul călătoriei, după caz.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 s-a stabilit că pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute, persoanelor respective li se vor elibera legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

Cardul utilizat fiind cel emis persoanelor respective de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.

Până în prezent, în cardul național de sănătate nu a fost cuprinsă partiția pentru transport care să asigure utilizarea facilităților la călătoria pe calea ferată a beneficiarilor legilor speciale. Totodată, nu toți beneficiarii facilităților la transport dețin un card de sănătate.

Facilitățile la transport prelungite până la finalul anului 2026

Astfel, prin proiectul de act normativ se propune asigurarea facilităților la transport pentru persoanele îndreptățite conform prevederilor legii, până la data de 31 decembrie 2026.

Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ, va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport a beneficiarilor.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a demarat colaborarea cu instituțiile implicate în vederea identificării unei modalități de verificare electronică a călătoriilor efectuate de beneficiarii de facilități de călătoriei cuprinși în proiectul de ordonanță de urgență descris de prezentul instrument de motivare.

În funcție de rezultatul întâlnirilor, în cursul anului 2026 se va propune modificarea corespunzătoare a legislației.

Cum se acordă facilitățile în prezent

Conform legislației în vigoare:

  • pensionarii primesc taloane speciale de călătorie cu reducere de 50%;
  • veteranii și văduvele de război beneficiază de tichete gratuite pentru transportul intern;
  • aceste documente sunt eliberate de instituțiile de pensii și pot fi utilizate la operatorii de transport feroviar și rutier autorizați.

Deocamdată, nu se va trece la sistemul electronic bazat pe cardul național de sănătate, întrucât nu există infrastructura tehnică necesară.

