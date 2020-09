Farmaciștii independenți cer de la Guvern banii pentru medicamentele eliberate. Avertisment cu privire la un blocaj financiar

Asociaţia Farmaciilor Independente ”Ethica” a trimis o adresă către Ministerul Finanțelor Publice şi către Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin care cere respectarea termenelor de plată a medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, avertizând că întârzierea în plata acestor medicamente cu peste o lună şi jumătate ”aduce prejudicii grave farmaciilor independente care pot intra în blocaj financiar”.

Un blocaj care poate provoca suspendarea activității, potrivit farmaciștilor.

Blocajul financiar este cauzat de câțiva factori:

– Pentru protejarea personalului farmaceutic, cât și a populației, farmaciile comunitare au realizat investiții suplimentare pentru reamenajarea spațiului (precum paravane de protecție, modificarea structurii ușilor de acces, dotarea farmaciei cu geam de gardă, etc.), pentru achiziționarea materialelor de protecție a personalului (măști, mănuși, halate, bonete, etc.) și pentru dotarea farmaciei cu materiale de dezinfectare (soluții dezinfectante, lămpi UV, etc.)

– Furnizorii de medicamente și produse de protecție au scurtat termenele de plată pentru facturi sau chiar au impus plata pe loc sau plata în avans a produselor achiziționate;

– Mai puţini pacienţi trec pragul farmaciilor, fie din cauza restricțiilor de deplasare impuse de autorități, fie din cauza problemelor financiare cu care se confruntă populația;

– Întârzierile în plata medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pune o presiune mare (uneori imposibilă!) asupra farmaciilor.

