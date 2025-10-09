Fată de 16 ani, plecată de două luni de la domiciliul din județul Sibiu, găsită în Alba. Precizările Poliției

O fată de 16 ani, dată dispărută miercuri de la domiciliul într-un sat din Sibiu, a fost găsită în județul Alba. Anunțul a fost făcut joi de Poliția Sibiu.

Mama fetei a fost cea care a anunțat dispariție fetei, în 8 octombrie, la Poliție. Fata locuia în satul Iacobeni, alături de familie și please de acasă în urmă cu două luni.

Femeia a relatat că minora comunicase că mergea în Mangalia, cu concubinul ei.

”Minora a fost depistată pe raza județului Alba, a fost preluată de către familie. Nu a fost victima niciunei infracțiuni”, a anunțat, joi, Poliția Sibiu.

