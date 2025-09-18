Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți

O serie de clipuri generate cu AI care prezintă povești inventate, înfricoșătoare, cazuri macabre, sau fenomene stranii legate de județul Alba sau Alba Iulia sunt rostogolite pe YouTube.

Este vorba despre video-uri cu mii de vizualizări și zeci de comentarii, care prezintă cazuri ireale, sau povești inventate. Toate video-urile de pe canalele respective sunt generate cu AI, inteligența artificială.

La o simplă căutare pe YouTube, pe cuvântul cheie ”Alba Iulia”, momentan apar șase video-uri de acest fel. Povestea unei preotese din Hăpria, cazul unei fete care a dispărut în 1989, două surori ucigașe, un criminal prins după 22 de ani și dispariția unui băiat pe o bicicletă.

Chiar dacă se poate observa fără prea mari eforturi că video-urile în cauză sunt generate cu AI, există zeci de persoane care în comentarii aprobă narațiunea și chiar comentează pe baza subiectului.

Mulți utilizatori cred că video-urile sunt reale

Asta trage un mare semnal de alarmă legat de modul în care utilizatorii de internet și rețele sociale reacționează la materialele postate. Fără nici cel mai mic efort de a verifica ceea ce ascultă sau văd utilizatorii rețelelor consideră real aproapte tot ceea ce este postat.

Vorbim despre video-uri care prezintă povești cu potențial emoțional sau care pot trezi trăiri și emoții pentru cei ce le ascultă. Spre exemplu, în data de 7 septembrie, pe un canal de YouTube denumit ”Legende Urbane Macabre”, a fost publicat un video cu o poveste inventată despre ”Baba Domnica” un personaj imaginar care ar fi trăit în Hărpia.

(Canalul a fost creat pe 23 august 2025, în România, are peste 4000 de abonați, 38 de clipuri (toate generate cu AI) și 469.399 de vizionări.

Cel mai popular video are 108.188 vizualizări și aproape 500 de comentarii, comentarii care dezbat subiectul. Video-ul generat cu AI este denumit ”Ana Popescu Carcerașa de la Poarta Albă care a fiert Garda și 5 Deținuți în Ulei Fiert, 1949”).

”Preoteasa din Hăpria care a exorcizat episcopi”

Video-ul a strâns în doar câteva zile 17.425 de vizionări (la data publicării articolului) spune povestea Babei Domnica din Hăpria care a exorcizat trei episcopi cu sare grunjoasă.

Încă din primele secunde ale video-ului se poate observa și auzi că materialul postat este unul generat de AI. În primul rând, naratorul are o voce robotică, foarte uniformă, fără intonații naturale, fiind o voce generată cu ”text-to-speech”.

Apoi povestea este una senzațională: o preoteasă care a exorcizat mai mulți episcopi posedați de forțe malefice. Mai mult de atât imaginea din video este și ea făcută cu AI.

De asemenea și imaginea cu care este ilustrat video-ul este una făcută tot cu ajutorul inteligenței artficiale.

În imagine se pot observa cum degetele de la mâini sunt contorsionate și par ireale. De asemenea fețele celor din imagine sunt contorsionate și rigide. Mai mult obiectele din imagine sunt și ele contorsionate, au forme ciudate, sau alungite. Mai mult fundalul este și el distorsionat. Toate elementele duc la concluzia că este o imagine generată cu AI.

Comentarii care aprobă povestea babei din Hăpria

Însă există comentarii care aprobă narațiunea.

”Astăzi sunt multi in biserică! Să ne ferească Dumnezeu!”, ”Sunt lucruri care nu le intelegem si nu sunt spuse ca traditiile sa mearga mai departe …”,

”Puțini înțeleg căile drepte ale creatorului YHWH tatăl și fiul ISUS.Femeile a-u față de barbati o putere mult mai mare decit bărbați in problemele oculte sesizind unele fenomene pe care bărbați nu le sisizeaza”,

”Asta a fost după schimbarea calendarului …s-au vândut sufletul acei preoți pentru banii …au gonit pe cei care țineau calendarul iulian …Bunul Dumnezeu să îi ierte și să ne ierte pe toți și să ne fereasca”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori reali care au ascultat povestea generată cu AI.

Fata dispărută în 1989 din Alba Iulia

Un alt video generat cu AI spune povestea unei fete din Alba Iulia dispărută în 1989 și descoperită într-o poză 22 de ani mai târziu. Video-ul este postat pe un canal creat în Brazilia, în luna ianuarie a anului 2025 și care a strâns la 154 de videoclipuri, 1.272.431 de vizionări.

Video-ul a strâns în două săptămâni 14.986 de vizionări și 20 de comentarii.

Deși există chiar și o atenționare că video-urile din canal au ”conținut alterat sau generat artificial și că ”sunetul sau imaginile au fost editate semnificativ sau generate digital„, sunt comentarii de la utilizatori care nu și-au dat seama de acest lucru.

”este atita emotie in povestirile dvs multumin nota 10”, ”Ma bucur sincer ca sau regăsit după atâția ani.dar o nelămurire am cum la 12 ani nu sa adus aminte cunde locuia și cum se numea dar orce e posibil”, ”O poveste foarte frumoasa si interesanta, dar nu pot intelege cum la virsta de 12 ani sa nu stii cine esti si unde locuiesti…??.!!!”

”Nustiu chiar sunt adevarate aceste povesti ? As vrea sa pot verifica cumva sunt din Alba daca aș avea adresa fam.chiar as vrea sa aflu dacă este adevărat acest caz”, sunt doar câteva dintre comentarii.

De asemenea sunt și ultilizatori de YouTube care au scris că video-ul este unul generat cu AI.

Pe alte canale, care au indicată ca țară de origine tot Brazilia, mai există câteva video-uri, ce au ca loc de desfășurare Alba Iulia, dar care au un număr redus de vizualizări.

Este și exemplul unui video generat cu AI, care a strâns aproape 2000 de vizualizări și care spune povestea inventată a unui copil care a dispărut din Alba Iulia în 1990.

Cum identificăm un video generat cu AI

Dacă un video bifează mai multe puncte de mai jos este sigur generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ascultă vocea

Sună prea robotică sau plată?

Are pauze nenaturale sau pronunțări ciudate?

Analizează imaginile

Mâinile, ochii sau obiectele par deformate?

Textele din imagini sunt ilizibile sau greșite

Fundalul are detalii care nu au sens?

Observă mișcarea video

E doar un slideshow cu poze „vechi”?

Dacă personajele vorbesc, buzele nu se sincronizează corect?

Verifică povestea

Găsești surse istorice sau jurnalistice independente care confirmă?

Sau e doar un titlu senzaționalist fără dovezi?

Folosește unelte online

InVID WeVerify (extensie browser) pentru analiză video.

HuggingFace AI Image Detector (pentru screenshot-uri).

ElevenLabs Classifier (pentru voci).

