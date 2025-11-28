Eveniment
Festival de România 2025: PROGRAMUL zilei de vineri, 28 noiembrie. Expoziții, vernisaje, teatru pentru copii și concerte
Municipiul Alba Iulia se pregătește să marcheze 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională a României printr-un program cultural bogat, care se întinde pe mai multe zile.
Printre evenimentele ce vor avea loc în municipiu vineri, 28 noiembrie, se numără vernisajul proiectului PRINCE – proiect de reconstituire a veșmintelor princiare (Mihai Viteazul, Isabella Jagiello, Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg), Gala Bibliotecii, „Credință și Unire” – concertul Corului de copii Theotokos și vernisajul expoziției de caricaturi semnată de Costel Pătrășcan.
Program Festival de România 2025 – vineri, 28 noiembrie
- 09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă
- Conferință științifică Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
- 10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial
- Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter
- 11.00 Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă Regia Teodora Popa
- Spectacol de teatru pentru copii/45 min./4+
- Intrarea liberă
- Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia
- 13.30 Vernisaj proiect PRINCE – PRoiect INteractiv de Cosțumații de Epocă Proiect de reconstituire a veșmintelor princiare: Mihai Viteazul, Isabella Jagiello, Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
- Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
- 16.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera
- Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României
- Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter
- 16.00 Gala Bibliotecii Decernare premii Atrium Centurionum,
- Sediul Administrativ al Judeţului Alba
- 17.00 „Poemele neuitării. Expoziţie etnografică reconstitutivă”, Vasile Sârb
- Vernisaj Expoziţie
- Muzeikon
- 18.30 Credinţă şi Unire
- Concert al Corului de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac, alături de Roxana Reche, Alexandru Pal şi grup instrumental tradiţional din cadrul Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba
- Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia
- 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români
- Vernisaj expoziţie de caricaturi, Show de caricatură
- Depozitul de Ceramică Veche
- 21.00 Ada Milea
- Concert
- Depozitul de Ceramică Veche
