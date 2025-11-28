Festival de România 2025: PROGRAMUL zilei de vineri, 28 noiembrie. Expoziții, vernisaje, teatru pentru copii și concerte

Municipiul Alba Iulia se pregătește să marcheze 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională a României printr-un program cultural bogat, care se întinde pe mai multe zile.

Printre evenimentele ce vor avea loc în municipiu vineri, 28 noiembrie, se numără vernisajul proiectului PRINCE – proiect de reconstituire a veșmintelor princiare (Mihai Viteazul, Isabella Jagiello, Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg), Gala Bibliotecii, „Credință și Unire” – concertul Corului de copii Theotokos și vernisajul expoziției de caricaturi semnată de Costel Pătrășcan.

Citește și PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Program Festival de România 2025 – vineri, 28 noiembrie

09.00 Casele puterii. Reședințele elitelor din Transilvania medievală și premodernă Conferință științifică Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului şi al doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

11.00 Ursul păcălit de vulpe, după Ion Creangă Regia Teodora Popa Spectacol de teatru pentru copii/45 min./4+ Intrarea liberă Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia

13.30 Vernisaj proiect PRINCE – PRoiect INteractiv de Cosțumații de Epocă Proiect de reconstituire a veșmintelor princiare: Mihai Viteazul, Isabella Jagiello, Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

16.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

16.00 Gala Bibliotecii Decernare premii Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

17.00 „Poemele neuitării. Expoziţie etnografică reconstitutivă”, Vasile Sârb Vernisaj Expoziţie Muzeikon

18.30 Credinţă şi Unire Concert al Corului de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac, alături de Roxana Reche, Alexandru Pal şi grup instrumental tradiţional din cadrul Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia

20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Vernisaj expoziţie de caricaturi, Show de caricatură Depozitul de Ceramică Veche

21.00 Ada Milea Concert Depozitul de Ceramică Veche



