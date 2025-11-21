Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM

Festival de România 2025: 1 Decembrie adună, și în 2025, zeci de mii de români la Alba Iulia. Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers și Marius Mihalache fac Cetatea să vibreze, pe 30 noiembrie. În 29 noiembrie sunt live Argatu, Cristian Alexievici Band, David Ciente & Maria Chivu & Grupul Jianca.

Evenimentele dedicate în 2025 sărbătoririi Zilei Naționale a României se întind, anul acesta, pe mai bine de două săptămâni, anunță organizatorii.

”Vorbim despre cea mai importantă zi a tuturor românilor, 1 Decembrie, care promite să ne adune, din nou, pe toți, în Cetate.

Pe lângă momentele consacrate, precum defilarea militară, reconstituirile istorice, primirea soliilor din cetățile de scaun, citirea rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia, retragerea cu torțe și momentele solemne, 2025 aduce o serie de elemente noi în programul evenimentelor dedicate sărbătoririi Zilei Naționale” se arată într-un comunicat de presă transmis de Palatul Principilor.

De altfel, Centrul Cultural Palatul Principilor este, și în acest an, unul dintre actorii principali implicați în organizarea evenimentelor care celebrează România la ea acasă, la Alba Iulia.

Casa Camil Velican își deschide oficial porțile pe 30 noiembrie

După un proces laborios de restaurare și punere în valoare, casa primului primar român al municipiului Alba Iulia, Camil Velican, a fost transformată în muzeu și este gata să își primească vizitatorii.

Deschiderea oficială este programată în ajunul Zilei Naționale, de la 14:40.

Strada Primăverii 7 devine astfel, din 30 noiembrie 2025, un nou reper turistic made in Alba Iulia.

Efectul Alba Iulia

Zeci de mii de oameni sunt așteptați și anul acesta la Alba Iulia, pentru celebrarea momentului unic al Unirii. Orașul e gata să-i primească așa cum se cuvine și să-i facă să se simtă ca acasă. Chiar mai bine.

„Viața m-a dus în sute de locuri din toată România, n-a rămas niciun județ în care să nu fi ajuns. Recunosc că-mi crește inima la reacția oamenilor când te-ntreabă de unde vii și le spui «de la Alba Iulia».

Îi vezi cum se luminează brusc și, cel mai des, îți spun «am fost, mi-a plăcut enorm, vreau să vin și anul ăsta de 1 Decembrie…».

Acesta cred că este adevăratul efect Alba Iulia, capacitatea unui oraș de a crea legături nevăzute, dar foarte puternic simțite, între toți românii, indiferent de unde sunt și de a-i aduce împreună. În același loc și cu același scop, pentru a celebra România, în Cetatea ei de suflet!

În mod special mă bucură că reușim să redeschidem porțile Casei Camil Velican, un obiectiv la care țin enorm și un moment pe care l-am așteptat de ceva ani. Acum, iată, visul se-ndeplinește” transmite Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Meșteșugari și meșteșug adevărat, în curte la Palat

Din 29 noiembrie până pe 1 decembrie, inclusiv, albaiulienii sau oaspeții care ajung la Alba Iulia pentru Ziua Națională vor avea ocazia să vadă și să ia acasă o parte din munca unor oameni fantastici, adevărate tezaure umane.

Oferta va fi una pe măsura evenimentului în care este integrat târgul: olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocărie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale.

Momente artistice de suflet vor completa atmosfera de mică Românei, creată în curtea generoasă a Palatului.

Târgul de meșteșuguri românești – România tradițională va fi deschis în fiecare din cele 3 zile, între orele 10.00 și 19.00.

Viață… digitală și straie noi pentru Principii Transilvaniei

Printr-un proiect inovator, implementat de Centrul Cultural Palatul Principilor și cofinanțat de AFCN, P.R.I.N.C.E. – PRoiect INteractiv de Costumații de Epocă, au fost recreate cu acuratețe incredibilă veșmintele a patru dintre cei mai importanți principi ai Transilvaniei- Mihai Viteazul, Isabella Jagiello, Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg.

Mai mult, cu ajutorul AI și al unor soluții digitale avansate, li s-au dat și voce și viață personajelor istorice, pentru a-și spune ei singuri poveștile.

Vernisajul va avea loc pe 28 noiembrie, de la ora 13.30, la… ei acasă, în Palatul Principilor Transilvaniei.

„Ne-am poziționat din start diferit, ca muzeu. Și încercăm, prin fiecare proiect pe care-l implementăm și, în fiecare zi, prin tot ce facem, să creăm acea conexiune între istorie și viitor, între ancestral și digital.

Cred că prin proiectul PRINCE am reușit cu brio acest lucru, pornind de la amănunte istorice verificate și certificate, să punem într-o lumină spectaculoasă 4 figuri majore ale istoriei Transilvaniei.

Sunt convins că publicul îmi va da dreptate, odată ce va vedea exact despre ce este vorba și mă bucur că am reușit să facem totul într-un timp relativ scurt, pentru a fi inclus în manifestările dedicate Zilei Naționale.

La fel și Casa Velican, noul punct de atracție pe harta turistică a municipiului Alba Iulia”. spune Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

Festival de România 2025: Emoție & energie. Cetatea vibrează, artiștii livrează

Festival De România®, momentul cel mai așteptat de public, e programat în seara de 30 noiembrie, de la 18.30 și îi va aduce pe scena din Piața Cetății pe VOLTAJ, MIHAI MĂRGINEANU & BANDA, DAMIAN & BROTHERS și MARIUS MIHALACHE & BAND, într-un maraton muzical autentic, de esență 100% românească.

Fiecare dintre artiștii invitați în Cetate pentru Festival De România® au fost aleși extrem de atent, pentru că fiecare are o conexiune specială cu însăși seva românității.

De la energia fantastică pe care o generează Călin Goia și Voltaj, cărora fiecare om din public le știe și le cântă absolut toate piesele, până la starea de foarte bine pe care o livrează Mărgineanu & Banda lui sau la țambalul magic al lui Mihalache, luat din istoria României și transformat într-un liant modern ce livrează spectacol pur românilor.

„Încălzirea” se va face cu o seară înainte, pe 29 noiembrie, tot pe scena din Piața Cetății, cu Argatu’, Cristian Alexievici Band, David Ciente & Maria Chivu & Grupul Jianca.

Folclorul românesc tradițional e liantul și punctul major de pornire în tot ceea ce se va vedea pe scena Festival de România 2025.

Unde au reușit să ducă inspirația și creativitatea artiștilor temele folclorice generoase, rămâne să descoperiți singuri, live în Cetate.

Programul complet al ediției 2025 Festival De România® este disponibil pe www.palatulprincipilor.ro și www.apulum.ro , precum și pe canalele oficiale ale Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, Primăriei Municipiului Alba Iulia și ale Consiliului Județean Alba organizatorii principali ai evenimentului.

Grupul de firme Elit, un business pornit cu mândrie din Alba Iulia, susține și în acest an evenimentele incluse în calendarul Festival de România® 2025.

Suportul financiar pentru organizarea tuturor manifestărilor dedicate celebrării Zilei Naționale de la Alba Iulia este asigurat de Guvernul României.

