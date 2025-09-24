Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025, în 27 septembrie. Concurs de gătit, pe stadionul din Oarda

Festivalul rustic ”La Ceaune” 2025 este organizat sâmbătă, pe 27 septembrie, pe stadionul din Oarda.

”Pe Stadionul din Oarda, în 27 septembrie, vom transforma ceaunele în adevărate spectacole de savoare. Echipe de pasionați ai artei culinare vor pregăti rețete delicioase, iar aroma bunătăților va cuceri întreaga comunitate. În jurul orei 12, veți afla cine va ridica trofeul pentru cel mai bun ceaun al anului!

Vrei să fii parte din competiție? Fie că vii cu prietenii, familia sau colegii de echipă, tot ce ai nevoie este pasiunea pentru gătit și dorința de a aduce bucurie printr-un preparat memorabil. Nu contează dacă ești bucătar profesionist sau amator – important e să pui suflet în ceaun!

Te așteaptă o zi plină de bună dispoziție, prieteni, muzică, premii și bucate care îți vor încânta papilele gustative”, este mesajul organizatorilor.

Evenimentul, devenit tradiție, este organizat de TNL și PNL Alba Iulia. Înscrieri, 0768 949 591.

