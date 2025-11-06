Firmă din Alba, ”țepuită” de o femeie din Argeș. Schema prin care a tras un tun de 81.000 de euro cu produse cosmetice

O femeie din Argeș a tras o țeapă unei firme din Sebeș. În urma unor percheziții domiciliare realizate miercuri, 5 noiembrie femeia a fost reținută pentru 24 de ore, în cursul zilei de joi, 6 noiembrie.

Prejudiciul cauzat fimei din Sebeș este de 81.000 de euro. Reprezentanții IPJ Alba au detaliat modul în care femeia a reușit să înșele compania din Alba.

Potrivit IPJ Alba, în perioada iulie – august 2023, o femeie de 38 de ani, din județul Argeș, s-ar fi recomandat drept reprezentant al unei societăți comerciale, cu sediul în județul Argeș, și ar fi indus în eroare reprezentanții unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul Sebeș.

Femeia și-ar fi asumat obligația de a transporta 31 de paleți cu produse cosmetice din România spre Polonia, însă, în realitate, marfa nu ar fi părăsit teritoriul țării, fiind cauzat un prejudiciu de 81.000 de euro.

În urma celor cinci percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate dispozitive tehnice, 72 de șampoane și 5 numere de înmatriculare neconforme.

Astăzi, 6 noiembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de femeia de 38 de ani.

