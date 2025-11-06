Connect with us

Eveniment

Firmă din Alba, ”țepuită” de o femeie din Argeș. Schema prin care a tras un tun de 81.000 de euro cu produse cosmetice

Publicat

acum 1 minut

O femeie din Argeș a tras o țeapă unei firme din Sebeș. În urma unor percheziții domiciliare realizate miercuri, 5 noiembrie femeia a fost reținută pentru 24 de ore, în cursul zilei de joi, 6 noiembrie. 

Prejudiciul cauzat fimei din Sebeș este de 81.000 de euro. Reprezentanții IPJ Alba au detaliat modul în care femeia a reușit să înșele compania din Alba. 

Potrivit IPJ Alba, în perioada iulie – august 2023, o femeie de 38 de ani, din județul Argeș, s-ar fi recomandat drept reprezentant al unei societăți comerciale, cu sediul în județul Argeș, și ar fi indus în eroare reprezentanții unei societăți comerciale, cu sediul în municipiul Sebeș.

Femeia și-ar fi asumat obligația de a transporta 31 de paleți cu produse cosmetice din România spre Polonia, însă, în realitate, marfa nu ar fi părăsit teritoriul țării, fiind cauzat un prejudiciu de 81.000 de euro.

În urma celor cinci percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate dispozitive tehnice, 72 de șampoane și 5 numere de înmatriculare neconforme.

Astăzi, 6 noiembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de femeia de 38 de ani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Firmă din Alba, ”țepuită” de o femeie din Argeș. Schema prin care a tras un tun de 81.000 de euro cu produse cosmetice
Evenimentacum 10 minute

Noi reguli privind intervenția în cazurile de atac ale urșilor. Amenzi uriașe pentru hrănirea animalelor
Evenimentacum 42 de minute

Intervenție de urgență a pompierilor din Câmpeni: O persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol, în localitatea Ponorel
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale
Administrațieacum 2 zile

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 5 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 6 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 54 de minute

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 4 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie