Eveniment

Fosta șefă a CNCIR ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate, la mare. A fost trimisă în judecată de procurorii DNA

Publicat

acum 2 ore

Fosta șefă a CNCIR ar fi luat mită 10 sejururi în străinătate: Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostei directoare a Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR SA), Ioana Timofte (avocat suspendat din activitate). 

Ea este acuzată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale).

Şi alte şase persoane, angajate în cadrul CNCIR SA şi persoane din cercul relaţional al fostei directoare, au fost trimise în judecată, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În calitate de director general al CNCIR SA, Ioana Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăţi comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte şi a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înţelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăţi, ar fi pretins şi respectiv, ar fi pretins şi primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei şi 39.707 euro.

Potrivit procurorilor, sejururile ar fi fost în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) şi Turcia (Antalya), potrivit rechizitoriului procurorilor DNA.

„Inculpata ar fi creat aparenţa de legalitate a desfăşurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajaţi ai CNCIR (sejururi organizate şi plătite din bugetul CNCIR SA), care erau doar trecuţi pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziţie directă nelegale, dar şi prin emiterea de diplome de participare.

Activitatea infracţională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalţi şase inculpaţi care ar fi beneficiat şi ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională”, transmite DNA, potrivit Mediafax.

Foto: DNA – Facebook oficial

1 Comentariu

  1. pilu

    luni, 20.10.2025 at 13:28

    Și să mai spună cineva că serbicile nu sunt parte a mârtănăriilor din țara asta. Cu preaplin.

    Răspunde

