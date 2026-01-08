Fostul vicepremier Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

Fostul vicepremier și ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Sentința vine la mai bine de șase ani după ce a provocat un grav accident de circulație, soldat cu moartea a doi oameni.

Decizia este definitivă și a fost luată de Curtea de Apel Pitești, care a majorat de la 3 la 4 ani pedeapsa inițială pronunțată de Judecătoria Pitești.

De asemenea, este obligat să plătească despăgubiri de 800.000 de lei urmaşilor celor două victime decedate în urma accidentului

Procurorii au început urmărirea penală pe numele lui Daniel Chiţoiu în ianuarie 2020, la mai puţin de o lună de la producerea accidentului în care un bărbat de 82 de ani şi soţia acestuia au murit, iar o altă persoană a fost rănită.

Autoturismul în care se aflau a fost lovit violent de maşina fostului ministru care ar fi intrat pe contrasens.

Vezi și: O nouă supoziție în ancheta accidentului mortal în care a fost implicat Chițoiu: Fostul ministru vorbea la telefon în trafic

La momentul la care a fost pus sub acuzare, Chiţoiu a refuzat să dea declaraţii în faţa anchetatorilor.

Imagini de la locul accidentului de acum 6 ani:

Minuta instanței: „Admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PITEŞTI, părţile civile PRISTAVU DANIEL CONSTANTIN, PRISTAVU CARMEN ANDREEA, NI?Ă NAZIANA MARIA, şi NIȚĂ DAVID GABRIEL, prin reprezentant NIȚĂ NAZIANA MARIA şi partea responsabilă civilmente GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., împotriva sentinţei penale nr. 744 din 09 aprilie 2025, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 11286/280/2020. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi, rejudecând dispune următoarele:

Majorează pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 şi 3 cod penal , de la 3 ani la 4 ani.

Modifică regimul de executare şi dispune ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie , conform art. 60 cod penal.

, conform art. 60 cod penal. Aplică inculpatului şi interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani şi ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale.

Reduce cuantumul daunelor morale acordate părţilor civile Niţă Naziana Maria şi Pristavu Daniel Constantin la câte 400.000 lei fiecare .

. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei.

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul CHIȚOIU DANIEL, În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului din oficiu pentru apelantul – inculpat, în cuantum de 261,00 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată la data de 8 ianuarie 2026, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News