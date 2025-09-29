FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER

Atlierul de poetică teatrală organizat de UNITER la Alba Iulia s-a încheiat duminică, 28 septembrie. A fost vorba despre un atelier susținut de actorul Marcel Iureș și criticul de teatru marina Constantinescu.

Cei doi, timp de o săptămână au lucrat cu 11 actori din România mai multe sonete shakespeariene. Atlierul s-a încheiat cu un mini recital susținut de cei 11 actori, pe scena Teatrului de Păpuși Prichindel.

Cei 11 tineri actori participanți la atelier: Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea au prezentat în fața publicului sonete shakespeariene.

Fragmentele prezentate au fost lucrate în cadrul atelierului desfășurat la Teatrul Prichindel în perioada 22–28 septembrie 2025, sub îndrumarea a doi mentori de excepție: Marcel Iureș și Marina Constantinescu.

De asemenea în cadrul evenimentului au avut loc și două vernisaje de fotografie. Unul în memoria fostului președinte UNITER, Ion Caramitru și cel de al doilea dedicat actorului Marcel Iureș.

Vernisajul în memoria actorului Ion Caramitru a fost organizat în interiorul Consiliului Județean Alba, iar cel dedicat lui Marcel Iureș, în Sala Unirii din Alba Iulia.

Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” a fost un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.

sursă foto: Teatrul Prichindel, Flaviu Dușa.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News