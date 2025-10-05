Connect with us

FOTO: Accident GRAV la ieșirea din Turda, spre Alba Iulia. Cinci persoane au ajuns la spital

acum O oră

Un accident rutier grav a avut loc, duminică, 5 octombrie, la ieșirea din Turda spre Alba Iulia. În accident au fost implicate 2 mașini.

Potrivit ISU Cluj, 5 persoane au fost transportate la spital.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au finalizat, în urmă cu puține momente, o intervenție petrecută la ieșire din Turda spre Alba Iulia.

Mai exact, a fost vorba despre un accident rutier între două autoturisme. O femeie de aproximativ 65 de ani nu a putut să iasă singură afară dintr-un autoturism, astfel că forțele noastre au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical.

Totodată, au mai primit îngrijiri medicale trei femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 58 și 71 de ani. În total cinci persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje SAJ”, a transmis ISU Cluj.

Foto: ISU Cluj

