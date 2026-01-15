Eveniment
FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Impact între un autocamion și un autoturism
Un accident rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 22:00, pe Autostrada A1 Sebeș - Sibiu, în zona Cut. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate un autocamion și un autoturism.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Sebes - Sibiu, la km 298.
În accident sunt implicate un autocamion și un autoturism, fără persoane încarcerate.
Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
foto: ISU Alba
