FOTO: Accident rutier cu două autoturisme, produs la Mihoești. Au intervenit pompierii

Secția de pompieri Câmpeni a intervenit vineri pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe raza localității Mihoești.

În eveniment au fost implicate două autoturisme, însă nu sunt persoane încarcerate, potrivit informațiilor primite de la salvatori.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA), informează ISU Alba.

Foto: ISU Alba

