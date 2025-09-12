Connect with us

Câmpeni

FOTO: Accident rutier cu două autoturisme, produs la Mihoești. Au intervenit pompierii

Publicat

acum 2 ore

Secția de pompieri Câmpeni a intervenit vineri pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe raza localității Mihoești.

În eveniment au fost implicate două autoturisme, însă nu sunt persoane încarcerate, potrivit informațiilor primite de la salvatori.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA), informează ISU Alba.

Foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 10 minute

Horoscop Weekend 13-14 Septembrie 2025: Momentul perfect pentru a face o pauză de la ritmul alert al săptămânii
stancu valer (2)
Evenimentacum O oră

Bărbatul care în urmă cu șapte ani a ucis un tânăr, pe o terasă din Sebeș, vrea să fie eliberat condiționat din închisoare
Superluna albastră 2024
Evenimentacum 2 ore

Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele. Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 2 zile

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 4 ore

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională. Situația pe sectoare
Economieacum 8 ore

Rabla Auto 2025 începe în 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Când se pot înscrie persoanele fizice și condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum o zi

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum o zi

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 3 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 10 minute

Horoscop Weekend 13-14 Septembrie 2025: Momentul perfect pentru a face o pauză de la ritmul alert al săptămânii
Evenimentacum 7 ore

Masa care Unește: Ghidul complet pentru cei care participă la recordul mondial de la Alba Iulia. Puncte de acces și informații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Evenimentacum 2 zile

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Educațieacum 14 ore

Tratamente medicale în străinătate pentru pacienți cu afecțiuni grave. Suplimentare de 20 milioane de lei la bugetul ministerului
Mai mult din Educatie