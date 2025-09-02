FOTO: ACCIDENT RUTIER GROAZNIC pe autostrada A1, în zona Boița. Trei muncitori, decedați după ce au fost spulberați de un TIR

Un accident rutier groaznic a avut loc marți, 2 septembrie, pe autostrada A1, în zona Boița, în jurul orei 16.30. Traficul pe autostrada A1 sensul de mers Boița-Sibiu-Sebeș este blocat total din cauza accidentului rutier.

Trei bărbați și-au pierdut viața în urma accidentului. Din primele informații transmise de autorități, cei trei bărbați efectuau lucrări la partea carosabilă și se aflau pe banda numărul 1 de circulație. Din câte se pare aceștia au fost spulberați de autocisterna implicată în accidentul rutier.

Potrivit reprezentanților poliției, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, trei persoane care efectuau lucrări la partea carosabilă, ce se aflau pe banda nr.1, au fost acroșate de un autotren.

Cei trei muncitori care au fost spulberați efectuau marcaje rutiere fiind angajați ai unei societăți comerciale. Este vorba despre un tânăr de 19 ani, din județul Teleorman și doi bărbați în vârstă de 20 și respectiv 37 de ani, din județul Dâmbovița.

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, în accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară.

La fața locului au fost mobilizate multiple echipaje. Mai exact au intervenit pompierii militari cu un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una de transport personal și victime multiple, una de stingere și ambulanțe SAJ.

La sosirea echipajelor la fața locului s-au găsit 3 victime care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Medicii prezenți la fața locului au constatat decesul victimelor.

O alta persoana un bărbat de 49 de ani fost asistat la fața locului dar refuză transportul la spital.

