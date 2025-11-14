Connect with us

FOTO: Accident rutier pe DJ 106, între Sebeș și Daia Română. O mașină a ieșit în afara șoselei

Un accident rutier s-a produs vineri seara, pe drumul județean DJ 106, între Sebeș și Daia Română. Din primele informații, un autoturism a ajuns în afara șoselei.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ 106, între Sebeș și Daia Română.

Este vorba despre un autoturiam ieșit în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ.

Foto: ISU Alba

