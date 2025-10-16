FOTO: ACCIDENT rutier pe DN 7, în zona Vințișoara. Impact între două mașini

Un accident rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 19:30, pe drumul național DN 7, în zona Vințișoara. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 7, în zona Vințișoara.

Este vorba despre un accident rutier în care sunt două autovehicule implicate, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Potrivit ISU Alba, la locul accidentului au fost asistate medical trei persoane, toate au refuzat transportul la spital.

foto: ISU Alba

