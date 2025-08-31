FOTO Acțiune a polițiștilor, la Sebeș. Tânăr din Câlnic, prins fără permis la volanul unui autoturism. Valoarea amenzilor aplicate

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 30/31 august 2025, în intervalul orar 23.00 – 02.00, Poliția Municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

Potrivit IPJ Alba, În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 64 de verificări de persoane, au fost verificate 25 de autovehicule și au fost constatate 18 abateri de natură contravențională, dintre care 3 la Legea 61/1991, 14 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.605 lei.

De asemenea, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 31 august 2025, în jurul orei 00.50, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Petrești, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din comuna Câlnic, județul Alba.

Din verificările efectuate de polițiștii, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis

