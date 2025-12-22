VIDEO: Blajul va avea bază sportivă omologată pentru Liga a treia de fotbal. Stadiul investițiilor pentru infrastructură sportivă

Primarul Gheorghe Valentin Blaj a prezentat stadiul investițiilor de modernizare a infrastructurii sportive în municipiu. Este vorba despre baza sportivă din Tiur, zona Lunca Ciufudului, unde se amenajează terenul de fotbal pentru meciuri din Liga a treia și de modernizarea stadionului din Parcul Avram Iancu.

În prima locație, lucrările sunt în derulare. Se construiesc vestiarele, iar la final baza sportivă va avea teren la dimensiunile cerute și tribună.

Primarul spune că la finalizarea investiției, terenul va fi omologat pentru meciurile de fotbal din Liga a treia.

În ceea ce privește stadionul din Parcul Avram Iancu, modernizările vor începe după finalizarea lucrărilor la noua bibliotecă , estimate să fie terminate în perioada martie-aprilie 2026.

În colaborare cu Consiliul Județean Alba, se va amenaja pistă de alergare ce va putea găzdui și competiții internaționale. De asemenea, stadionul va avea nocturnă și tribună acoperită cu 2000 de locuri.

Edilul a amintit și de investiția finalizată pentru terenul de fotbal gazonat unde joacă echipa CIL Blaj, lângă Sala polivalentă.

”Toatre cele trei stadioane vor face parte din infrastructura sportivă a Blajului. Cred că la un oraș cu 20.000 de locuitori două terenuri gazonate, plus un teren sintetic, nocturna de la stadionul din Parcul Avram Iancu sunt suficiente.

Din punct de vedere al infrastructurii de sport, cred că municipiul Blaj este localitatea cu cele mai bune dotări. Avem patru săli de sport, inclusiv cele de la licee, vom avea teren de fotbal, pistă de alergat, nocturnă, tot ceea ce înseamnă normalitate în ziua de astăzi”, a declarat Gheorghe Valentin Rotar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News