Bărbat din Alba, condamnat la închisoare cu executare pentru câțiva copaci tăiați în urmă cu mai bine de patru ani

Un bărbat din Câmpeni care în urmă cu patru ani a tăiat mai mulți copaci a fost recent condamnat la închisoare cu executare. Deși faptele s-au produs în data de 7 iulie 2021, o primă decizie în instanță a venit în data de 18 decembrie 2025. Mai exact, acesta a fost condamnat pentru ”tăiere ilegală de arbori”.

Din câte se pare audierile în dosar s-au întins pe o durată mare de timp. În motivarea instanței apar notări că audieri au avut loc în 2022, dar și în 2023. Mai mult de atât, dosarul a trecut de cameră preliminară abia la începutul anului 2025, iar o condamnare a venit abia pe 18 decembrie.

Faptele s-au petrecut în vara lui 2021, pe o parcelă din Scărișoara.

În timpul audierilor, bărbatul ”a menționat că în data de 07.07.2021 a tăiat cei 15 arbori de unul singur, cu ajutorul unui fierăstrău mecanic, pentru că avea nevoie de material lemnos pentru a construi un grajd pentru animale și pentru a avea lemne de foc”, se arată în motivarea instanței.

De asemenea fiind audiat în calitatea de suspect a arătat că s-a deplasat în locul numit „ La mese”, pădurea statului, fondul forestier național, de unde, cu ajutorul unei drujbe a tăiat șase arbori de esență rășinoase și foioase, specia molid și fag, aceștia provenind din calamități naturale, doborâți de vânt. A menționat că pădurea de unde a tăiat arborii este pădure proprietate personală, arborii fiind încadrați ca arbori izolați. A mai menționat că materialul lemnos de 3.382 mc a fost scos la licitație și el s-a prezentat și i-a achiziționat”, se mai arată în motivarea instanței.

Ce au decis magistrații după patru ani

Din câte se pare, bărbatul mai avea antecedente penale. În data de 18 decembrie 2025 a fost condamnat, în primă instanță, la pedeapsa rezultantă de 2( doi) ani și 2( două) luni de închisoare, în regim de detenție.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

