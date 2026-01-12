Modalități rapide de dezghețare a mașinii iarna, pe ger și zăpadă. Metode eficiente și trucuri mai puțin știute. Ce trebuie evitat

Sunt condiții meteo de ger extrem, în această perioadă în România, iar dezghețatul mașinii dimineața este o problemă care dă multe bătăi de cap conducătorilor auto. Pentru următoarele două zile meteorologii anunță o vreme deosebit de geroasă cu temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.

Astfel, diminețile devin o provocare pentru orice șofer. Parbrizul înghețat, geamurile laterale opace și ștergătoarele blocate pot întârzia plecarea cu minute bune. Deși există soluții clasice cunoscute de toată lumea, specialiștii spun că o combinație corectă de metode poate dezgheța mașina în doar 1–2 minute, fără riscuri pentru parbriz sau caroserie.

Încă de la început trebuie subliniat faptul că șoferii trebuie să fie ”dotați” din timp cu racletă, perie, diverse soluții de dezghețare, mănuși, și altele.

Dacă a nins peste noapte, primul lucru trebuie curățată mașina de zăpadă, cu o perie specială sau o măturică. Abia după ce a fost îndepărtat stratul de omăt de pe caroserie și de pe suprafața geamurile a automobilului începe adevărata operațiune de dezghețare a mașinii

Iată câteva metode recomandate care nu afectează autoturismul:

Metoda cea mai rapidă de dezghețare (1–2 minute)

Cea mai eficientă soluție folosită în service-uri auto și de șoferii experimentați este o succesiune de pași, nu o singură acțiune.

Pornirea motorului

Motorul trebuie pornit imediat, fără a fi turat. Sistemele moderne sunt concepute să funcționeze la rece, iar pornirea permite activarea instalației de climatizare.

Aer cald direcționat spre parbriz + aer condiționat pornit

Ventilația se setează pe parbriz, temperatura pe maxim, iar aerul condiționat se pornește chiar și iarna. Rolul AC-ului este de a usca aerul, ceea ce accelerează topirea gheții și eliminarea condensului.

Spray de dezghețare

Un strat subțire de spray special aplicat pe parbriz și geamurile laterale dizolvă rapid gheața. În câteva zeci de secunde, stratul înghețat se desprinde aproape complet.

Racletă, fără forțare

După ce gheața a fost slăbită, o singură trecere cu racleta este suficientă. Presiunea excesivă trebuie evitată pentru a nu zgâria sticla.

Timp total estimat: 1–2 minute, chiar și la temperaturi de −10 sau −15 grade Celsius.

Metode clasice, sigure, dar mai lente

Racleta și peria

Este metoda cea mai răspândită. Funcționează bine la gheață subțire, dar devine consumatoare de timp la temperaturi scăzute sau când stratul este gros.

Dezaburirea electrică (lunetă și oglinzi)

Rezistențele electrice dezgheață rapid aceste suprafețe și sunt foarte eficiente, însă nu ajută parbrizul.

Așteptarea cu motorul pornit

Lăsarea mașinii la ralanti încălzește interiorul, dar este una dintre cele mai lente metode și consumă inutil carburant.

Metode mai puțin cunoscute, dar eficiente

Aer cald cu AC pornit (truc ignorat de mulți șoferi)

Deși pare contraintuitiv, aerul condiționat funcționează iarna și grăbește dezghețarea. Este una dintre cele mai eficiente metode „neștiute”.

Apă călduță în pungă sau sticlă PET

În loc să torni apă pe parbriz, poți folosi o pungă sau o sticlă cu apă călduță (maxim 35–40°C), plimbată pe suprafața înghețată. Transferul termic este lent și reduce riscul de șoc termic.

Ștergătoare protejate cu șosete

Un truc nordic simplu: ștergătoarele sunt acoperite peste noapte cu șosete groase, pentru a preveni lipirea lor de parbriz.

Metode de urgență (folosite rar)

Soluție cu oțet și apă

Un amestec de trei părți oțet și o parte apă dizolvă gheața, dar poate afecta garniturile dacă este folosit frecvent.

Lichid de parbriz concentrat

Lichidul de iarnă pentru temperaturi foarte scăzute conține alcool și poate topi rapid gheața, însă trebuie utilizat cu moderație.

Aburul

În unele zone reci, șoferii folosesc aburul provenit din apa fierbinte, fără ca apa să atingă geamul. Metoda necesită atenție extremă pentru a evita șocurile termice.

Cum se dezaburește mai repede mașina

Procesul de dezaburire va fi mai rapid și mai eficient dacă fantele gurilor de ventilație vor fi orientate astfel încât fluxul de aer să fie direcționat către parbriz și către geamurile laterale, scrie libertatea.ro

După ce geamurile s-au dezaburit pe interior, nu trebuie să comutați pe modul „ventilare” instalația de climatizare pentru că suprafața vitrată se va aburi imediat și va trebui să o iei de la capăt cu întregul proces.

În același timp, specialiștii recomandă ca geamurile să fie curate pe interior, deoarece praful acumulat sau reziduurile lăsate de fumul de țigară favorizează aburirea rapidă. De aceea, este indicată degresarea acestora cu o soluție specială pentru sticlă.

Totodată, în mașină nu trebuie să existe surse de umiditate care pot provoca aburirea geamurilor. Este important să verificați dacă nu a pătruns apă în habitaclu, mai ales după ninsori sau ploi abundente.

În general, cu cât interiorul autoturismului este încălzit și uscat mai rapid, cu atât vizibilitatea la volan va fi mai bună și mai sigură

Metode controversate sau riscante

Metodele prezentate mai jos nu sunt recomandate pentru dezghețarea mașinii

Apă fierbinte pe parbriz – poate crăpa sticla instant

Sare aplicată direct – favorizează coroziunea

Carduri, CD-uri sau lame improvizate – zgârie definitiv geamul

Foc, uscător industrial sau brichetă – pericol major

Prevenția, cea mai inteligentă soluție

Cea mai rapidă dezghețare este, de fapt, cea care nu mai este necesară. Folia de parbriz, ridicarea ștergătoarelor, tratamentele hidrofobe sau parcarea orientată spre soare pot economisi zilnic timp și nervi.

