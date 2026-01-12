Connect with us

Eveniment

Modalități rapide de dezghețare a mașinii iarna, pe ger și zăpadă. Metode eficiente și trucuri mai puțin știute. Ce trebuie evitat

Publicat

acum 2 ore

Sunt condiții meteo de ger extrem, în această perioadă în România, iar dezghețatul mașinii dimineața este o problemă care dă multe bătăi de cap conducătorilor auto. Pentru următoarele două zile meteorologii anunță o vreme deosebit de geroasă cu temperaturi de până la minus 20 de grade Celsius.

Astfel, diminețile devin o provocare pentru orice șofer. Parbrizul înghețat, geamurile laterale opace și ștergătoarele blocate pot întârzia plecarea cu minute bune. Deși există soluții clasice cunoscute de toată lumea, specialiștii spun că o combinație corectă de metode poate dezgheța mașina în doar 1–2 minute, fără riscuri pentru parbriz sau caroserie.

Vezi și Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă. Câte grade este bine să ai în locuință, în funcție de încăpere

Încă de la început trebuie subliniat faptul că șoferii trebuie să fie ”dotați” din timp cu racletă, perie, diverse soluții de dezghețare, mănuși, și altele.

Dacă a nins peste noapte, primul lucru trebuie curățată mașina de zăpadă, cu o perie specială sau o măturică. Abia după ce a fost îndepărtat stratul de omăt de pe caroserie și de pe suprafața geamurile a automobilului începe adevărata operațiune de dezghețare a mașinii

Iată câteva metode recomandate care nu afectează autoturismul:

Metoda cea mai rapidă de dezghețare (1–2 minute)

Cea mai eficientă soluție folosită în service-uri auto și de șoferii experimentați este o succesiune de pași, nu o singură acțiune.

Pornirea motorului

  • Motorul trebuie pornit imediat, fără a fi turat. Sistemele moderne sunt concepute să funcționeze la rece, iar pornirea permite activarea instalației de climatizare.

Aer cald direcționat spre parbriz + aer condiționat pornit

  • Ventilația se setează pe parbriz, temperatura pe maxim, iar aerul condiționat se pornește chiar și iarna. Rolul AC-ului este de a usca aerul, ceea ce accelerează topirea gheții și eliminarea condensului.

Spray de dezghețare

  • Un strat subțire de spray special aplicat pe parbriz și geamurile laterale dizolvă rapid gheața. În câteva zeci de secunde, stratul înghețat se desprinde aproape complet.

Racletă, fără forțare

  • După ce gheața a fost slăbită, o singură trecere cu racleta este suficientă. Presiunea excesivă trebuie evitată pentru a nu zgâria sticla.

Timp total estimat: 1–2 minute, chiar și la temperaturi de −10 sau −15 grade Celsius.

Metode clasice, sigure, dar mai lente

Racleta și peria

  • Este metoda cea mai răspândită. Funcționează bine la gheață subțire, dar devine consumatoare de timp la temperaturi scăzute sau când stratul este gros.

Dezaburirea electrică (lunetă și oglinzi)

  • Rezistențele electrice dezgheață rapid aceste suprafețe și sunt foarte eficiente, însă nu ajută parbrizul.

Așteptarea cu motorul pornit

  • Lăsarea mașinii la ralanti încălzește interiorul, dar este una dintre cele mai lente metode și consumă inutil carburant.

Metode mai puțin cunoscute, dar eficiente

Aer cald cu AC pornit (truc ignorat de mulți șoferi)

  • Deși pare contraintuitiv, aerul condiționat funcționează iarna și grăbește dezghețarea. Este una dintre cele mai eficiente metode „neștiute”.

Apă călduță în pungă sau sticlă PET

  • În loc să torni apă pe parbriz, poți folosi o pungă sau o sticlă cu apă călduță (maxim 35–40°C), plimbată pe suprafața înghețată. Transferul termic este lent și reduce riscul de șoc termic.

Ștergătoare protejate cu șosete

  • Un truc nordic simplu: ștergătoarele sunt acoperite peste noapte cu șosete groase, pentru a preveni lipirea lor de parbriz.

Metode de urgență (folosite rar)

Soluție cu oțet și apă

  • Un amestec de trei părți oțet și o parte apă dizolvă gheața, dar poate afecta garniturile dacă este folosit frecvent.

Lichid de parbriz concentrat

  • Lichidul de iarnă pentru temperaturi foarte scăzute conține alcool și poate topi rapid gheața, însă trebuie utilizat cu moderație.

Aburul

  • În unele zone reci, șoferii folosesc aburul provenit din apa fierbinte, fără ca apa să atingă geamul. Metoda necesită atenție extremă pentru a evita șocurile termice.

Cum se dezaburește mai repede mașina

Procesul de dezaburire va fi mai rapid și mai eficient dacă fantele gurilor de ventilație vor fi orientate astfel încât fluxul de aer să fie direcționat către parbriz și către geamurile laterale, scrie libertatea.ro

După ce geamurile s-au dezaburit pe interior, nu trebuie să comutați pe modul „ventilare” instalația de climatizare pentru că suprafața vitrată se va aburi imediat și va trebui să o iei de la capăt cu întregul proces.

În același timp, specialiștii recomandă ca geamurile să fie curate pe interior, deoarece praful acumulat sau reziduurile lăsate de fumul de țigară favorizează aburirea rapidă. De aceea, este indicată degresarea acestora cu o soluție specială pentru sticlă.

Totodată, în mașină nu trebuie să existe surse de umiditate care pot provoca aburirea geamurilor. Este important să verificați dacă nu a pătruns apă în habitaclu, mai ales după ninsori sau ploi abundente.

În general, cu cât interiorul autoturismului este încălzit și uscat mai rapid, cu atât vizibilitatea la volan va fi mai bună și mai sigură

Metode controversate sau riscante

Metodele prezentate mai jos nu sunt recomandate pentru dezghețarea mașinii

  • Apă fierbinte pe parbriz – poate crăpa sticla instant
  • Sare aplicată direct – favorizează coroziunea
  • Carduri, CD-uri sau lame improvizate – zgârie definitiv geamul
  • Foc, uscător industrial sau brichetă – pericol major

Prevenția, cea mai inteligentă soluție

Cea mai rapidă dezghețare este, de fapt, cea care nu mai este necesară. Folia de parbriz, ridicarea ștergătoarelor, tratamentele hidrofobe sau parcarea orientată spre soare pot economisi zilnic timp și nervi.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Bărbat din Alba, prins în timp ce circula cu un ATV neînmatriculat. Este cercetat de polițiști
Evenimentacum 34 de minute

Zeci de șoferi testați pentru alcool și droguri în Alba, în weekend. Câți au rămas fără permis
Evenimentacum 42 de minute

INCENDIU la Valea Mică. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Zlatna
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 47 de minute

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 19 ore

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Impozitul pe proprietate 2026. Precizări OFICIALE de la Guvern: Banii colectați din impozite și taxe rămân la bugetele locale
Economieacum o zi

Sprijin de până la un milion de euro pentru fermierii din domeniul producției strugurilor de masă. Ghidul, în consultare publică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Daniela Nistor din Vințu de Jos, prima zi în "Casa iubirii": „Sper să găsesc un băiat care să nu aibă nevoie de ajustări”
horoscop
Evenimentacum 6 ore

Horoscop săptămâna 12-18 ianuarie 2026: Moment cosmic favorabil pentru a transforma intențiile în acțiuni concrete
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum o zi

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 3 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Educațieacum 23 de ore

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației
Mai mult din Educatie