Românii vor primi mai puțini bani pentru concediul medical, din februarie 2026. Indemnizația, tăiată dacă se constată nereguli

Concediile medicale vor fi acordate după noi reguli din luna februarie 2026, iar românii vor primi mai puțini bani pentru zilele respective, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobată recent de Guvern.

Măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie și să fie aplicată pentru o perioadă de doi ani, mai exact până în 31 decembrie 2027.

Cum va fi plătit concediul medical

Conform noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar costul va fi suportat de angajat, inclusiv în cazul concediilor medicale care erau plătite integral de stat, în timp ce zilele 2-6 vor fi plătite de angajator.

Din ziua a 7-a și până la vindecare, indemnizația va fi suportată de stat, prin CNAS (FNUASS).

Guvernul condus de Ilie Bolojan susține că prin neplătirea primei zile a concediului medical se va face o economie de 950 de milioane de lei la bugetul statului.

Concediu medical. Indemnizația poate fi tăiată

Noile reguli includ și un control mai asupru, iar Casele de Asigurări de Sănătate pot verifica:

documentele medicale care au stat la baza concediului

corectitudinea completării certificatelor

durata concediului raportată la diagnostic

respectarea condițiilor legale

În cazul în care apar nereguli în urma verificărilor, concediul medical poate fi anulat, iar asiguratul nu va primi indemnizația.

Situațiile pot fi sesizate la cabinetele de expertiză a capacității de muncă, Colegiul Medicilor și la comisiile de disciplină.

Chiar dacă prima zi de concediu medical nu este plătită, perioada contează ca stagiu de asigurare. Se menține calitatea de asigurat, iar drepturile medicale nu sunt afectate.

