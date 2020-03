FOTO/ Albaiulian, impresionat de intervenția pompierilor la un incendiu: ”Am remarcat, empatie, coordonare și siguranță”

Un albaiulian a remarcat eficiența intervenției pompierilor la un incendiu izbucnit, vineri seara, la o casă din Pâclișa.

Într-o postare pe Facebook, acesta a descris acțiunea salvatorilor ca fiind bine coordonată, în colaborare cu SMURD, dar și însoțită de o bună comunicare și empatie.

”Oameni buni, am asistat activ în urmă cu puțin timp, la efortul eroic, pe care un vecin l-a făcut pentru a salva casa în care locuiește. Toată acțiunea a stat sub semnul unui efort extrem și a unei emoții dominată parcă de perepectiva unui sfârșit tragic. (…) Vreau să remarc intervenția extrem de precisă a Pompierilor Alba, alături de SMURD, am remarcat, empatie, comunicare, coordonare și siguranță! Felicitări!”, a scris albaiulianul pe rețeaua de socializare.

Incendiul izbucnit, vineri seara, pe str. I.L. Caragiale din Alba Iulia a fost cauzat de un scurtcircuit la un televizor dintr-o cameră. Pompierii au limitat extinderea flăcărilor în locuință, iar echipajul SMURD i-a acordat ajutor proprietarului casei, care a suferit arsuri la o mână și o ușoară intoxicație cu fum.

Sursa: Facebook/ Paul Moldovan

