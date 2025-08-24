Armata Română caută luptători de comando. Cum se fac înscrieri și care sunt condițiile necesare

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță continuarea înscrierilor pentru cursul de formare subofițeri în activitate – specialitatea comando.

Potrivit sursei citate, sunt 40 locuri disponibile. Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 24 octombrie 2025.

Cursul se va desfășura în perioada 19 ianuarie – 4 septembrie 2026, la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista” din Vlădeni, județul Brașov.

Se urmărește formarea subofițerilor deţinători ai competenţelor de bază ale luptătorului și liderului de structuri militare nivel grupă, având o pregătire de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiți în funcțiile de la baza ierarhiei militare în arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS) – specialitatea comando.

Armata Română caută luptători de comando. Condiții generale

Cursul se adresează civililor și Soldaților Gradați Profesioniști (SGP).

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt următoarele:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/ cursului/programului de formare

să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei

să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate

să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare

Armata Română caută luptători de comando. Condiții generale

să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare

să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate

să fie declarat „Admis”/ „Apt” la probele de selecţie

pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate

să îşi exprime acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Armata Română caută luptători de comando. Condiții specifice

vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie

absolvenți ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat și absolvenţi ai studiilor superioare sau postliceale acreditate, în orice specializare/program de studii

candidații care provin din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, în rezervă sau cu statut de rezerviști voluntari

să fie absolvenți ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat-candidații care provin din rândul altor persoane decât cele prevăzute la punctul 2

cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare

să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun”- candidații care provin din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate

să posede permis de conducere auto valabil, categoria B, eliberat de către autoritățile române.

Armata Română caută luptători de comando. Probe și admitere

Selecția sau evaluarea aptitudinală se desfășoară la sediul uneia dintre unitățile militare din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (Târgu Mureș, Buzău, Bacău, Vlădeni sau Constanța), în funcție de zona geografică în care ai domiciliul.

Selecția sau evaluarea aptitudinală se concretizează în examinări specifice și probe care pot indica dacă și în ce măsură un candidat poate face față cerințelor profesiei militare și mediului militar.

Evaluarea capacității motrice:

parcurgerea într-un timp determinat (maxim 1 minut și 50 de secunde) a unui traseu utilitar-aplicativ, care conține 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime și care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța)

probă de rezistență pe distanța de 2000 m (în barem de timp de maxim 10 minute).

Evaluarea capacității motrice speciale:

verificarea nivelului de antrenament fizic: tracțiuni (minim 5 repetări), flotări (minim 30 de repetări ), abdomene (minim 30 de repetări ), alergare 3000 m (maxim de timp 15 minute și 45 de secunde).

Evaluare psihologică:

test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual

chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităților de adaptare la condițiile specifice mediului militar

test situațional care evaluează aptitudinile de lider și capacitatea de a lucra în echipă

interviu de evaluare finală.

Evaluare medicală:

după ce candidații au parcurs probele enumerate mai sus și au fost declarați „Admis”, vor susține o vizită medicală la spitalul militar cel mai apropiat de domiciliu;

ulterior, candidații vor parcurge și o evaluare medicală specială care are loc la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu”, din București. Examinările durează câteva zile și includ mai multe probe și specialități medicale.

Admitere:

Se susține la sediul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”.

Aceasta constă în:

evaluarea nivelului de antrenament fizic;

evaluarea nivelului de cunoaștere a legislației în domeniu.

Armata Română caută luptători de comando. Documente necesare

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

copie a certificatului de naștere;

copie a actului de identitate;

certificatul de cazier judiciar, fără înscrisuri, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii dosarului;

copie a permisului de conducere;

copii ale actelor de studii (diplomă de bacalaureat și diplomă studii superioare / postliceale acreditate, în orice specializare/program de studii – candidații care provin din rândul SGP în activitate, în rezervă sau cu statut de rezerviști voluntari; diplomă de bacalaureat – candidații care provin din mediul civil);

adeverință medicală eliberată de către medicul de familie care să ateste că, la momentul examinării, candidatul este „clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „Eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar” (este valabilă 90 de zile de la data eliberării).

adeverință care să certifice vechimea în muncă (pentru corpul SGP);

caracterizare de la locul de muncă / ultima formă de învățământ absolvită (pentru personalul care provine din mediul civil);

copia livretului militar (pentru candidații proveniți din rândul personalului care a îndeplinit serviciul militar);

copia contractului cu MApN (pentru candidații care provin din rândul SGP rezerviști sau voluntari).

Armata Română caută luptători de comando. Obiectivele cursului

Cursul de formare a o durată de 33 de săptămâni.

Obiective generale

formarea deprinderilor de bază pentru folosirea echipamentelor militare individuale şi acţiunea în câmpul tactic pentru a prelua și menține inițiativa în ducerea acțiunilor de luptă, pe timp de zi și de noapte, în orice condiții de teren și de stare a vremii, individual și/sau în cadrul grupei;

dobândirea competențelor de bază în conformitate cu standardele de pregătire profesională pentru subofițerii din arma Forțe pentru Operații Speciale (FOS) – specialitatea comando;

formarea și dezvoltarea competențelor de subofițer comando capabil să acționeze în medii permisive, semipermisive și nepermisive, convențional și neconvențional;

formarea tehnicilor de bază de analiză a situației, execuție și evaluare a instrucției specifice FOS;

cunoașterea și utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, specifică FOS, precum și a abilităților de utilizare a echipamentelor din dotarea subunităților comando;

dezvoltarea/ menținerea capacității de rezistență la efort fizic/ psihic prelungit.

Absolventul acestui curs obține, la final, gradul de sergent şi numirea în prima funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii, în cadrul unei unități din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, într-una din garnizoanele: Târgu Mureș, Buzău, Bacău sau Constanța.

Detalii la 0790 229 919 / 0368 734 224 (interior 151) sau relatii.publice02655@mapn.ro

AICI, condiții pentru alte specializări.

sursa: MApN

