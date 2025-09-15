Eveniment
FOTO: Amenzi de 35.000 de lei pentru șoferi care au intrat cu mașinile în zonele protejate ale Parcului Natural Apuseni
Angajații Parcului Natural Apuseni au identificat vineri, 12 septembrie, șapte autovehicule aflate în afara drumurilor publice, în interiorul zonei de protecție integrală.
Pentru încălcarea regulilor, conducătorii auto au fost sancționați cu amenzi contravenționale în valoare totală de 35.000 lei.
Reprezentanții Parcului le reamintesc vizitatorilor importanța respectării legislației și a regulilor de vizitare a ariilor naturale protejate, îndemnându-i să se informeze înainte de a intra în parc și să utilizeze exclusiv traseele și drumurile publice permise.
Sursă foto: Parcul Natural Apuseni
