Eveniment

FOTO: Ana Bimbea din Alba Iulia a împlinit 104 ani. A fost sărbătorită de primarul Gabriel Pleșa și de familie

Publicat

acum 4 secunde

Ana Bimbea, o femeie din Alba Iulia a împlinit 104 de existență. A fost vizitată de primarul Gabriel Pleșa și viceprimarul Adina Toma, care i-au oferit cadouri.

Ana Bimbea, din municipiul Alba Iulia este născută în anul 1922. Perioada copilăriei a trăit-o în casa părintească din Alba Iulia alături de alți șase frați, ea fiind penultima născută.

Ea este singura supraviețuitoare din cei șapte copii ai familiei. Este văduvă de 36 de ani, iar de atunci locuiește alături de fiul său și familia acestuia și primește toată îngrijirea necesară.

Ana Bimbea a fost casnică și a lucrat trei ani înainte de căsătorie, la Tipografia Alba Iulia, iar după ce s-a născut fiul său s-a ocupat de creșterea acestuia și de un unchi, o personă nevăzătoare.

Femeia a suferit un accident vascular în anul 2021, dar s-a refăcut complet.

"Astăzi am avut bucuria de a-i face o vizită doamnei Ana Bimbea, cu ocazia aniversării impresionantei vârste de 104 ani.

Doamna Bimbea este un exemplu de putere, echilibru și optimism, o sursă de inspirație pentru toate generațiile.

Îi dorim multă sănătate, liniște și zile senine, înconjurată de oameni dragi și de aceeași lumină caldă care a însoțit-o de-a lungul vieții. La mulți ani!", a scris primarul Gabriel Pleșa pe Facebook.

