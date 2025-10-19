FOTO: Arta care unește. Expoziție cu lucrări ale unor artiști din 30 de țări, prezentată în Cetatea Alba Carolina

La Alba Iulia a fost prezentată expoziția internațională ”Arta care unește”. Au fost expuse lucrări ale unor artiști din 30 de țări.

Expoziția a fost organizată în cadrul evenimentului ”Dialoguri – Festival Școala Ardeleană”, inițiat de Consiliul Județean Alba.

Sâmbătă, 18 octombrie, Depozitul de ceramică veche din Cetatea Alba Carolina a fost locul cultural nou unde arta s-a dovedit a fi limbajul universal care ne conectează dincolo de granițe și diferențe entice, transmit organizatorii.

Expoziția a fost prezentată de Dan Popescu, administratorul public al județului Alba și de Ioan Hădărig, director artistic Inter-Art Aiud.

Lucrări de artă plastică prezentate

Expoziția Internațională Inter-Art, sub titlul „Arta care uneşte”, prezintă pe simeze 32 de artiști din 30 de țări de pe 5 continente:

Alexandru Darida – SUA, Anca Sas – România, Elena Cristea – România, Stefan Balog – România, Gheorghe Stirbu – Republica Moldova, Damó István – Ungaria

Temenuga Hristova – Bulgaria, Jelena Gojsović – Serbia, Jelena Jovancov – Muntenegru, Lojze Kalinsek – Slovenia, Lukasz Cywicki – Polonia

Eva Mazzucco – Austria, Viktor Anghius Locker – Germania, Catherine Chrétien – Franţa, Ann Pia Azizuddin – Suedia, Pamela Clarkson Kwami – Marea Britanie, Rich Dethlefsen – Danemarca, Serge Koch – Luxemburg

Mountassir Chemao – Maroc, Özlem Kalkan Erenus – Turcia, Reem Hassan – Egipt

Clemens Beungkun Sou – Coreea de Sud, He Lihong – China, Suelin Low Chew Tung – Grenada

Kingsley C. Nwabia – Nigeria, Atta Kwami – Ghana, Bee Ng – Malaysia, Keshav Malla – Nepal

Michelle Dawson – Australia, Patrick Cauvin Leon – Haiti, Yudit Vidal Faife – Cuba,Karmenza de Ely – Columbia

Curatorul expoziției, artistul plastic Stefan Balog, arată în prezentarea proiectului:

”A fost o provocare constructivă de a veni cu ceva semnificativ la un eveniment marca C.J. Alba – care a ales o temă foarte sugestivă, dialogul, un aspect care a ghidat evenimentele organizate de Inter-Art timp de 30 de ani.

Expoziția de față unește arta din 30 de țări de pe toate continentele, dar ar putea avea și un subtitlu simbolic, de la New York la Alba Iulia, deoarece aceste lucrări au fost admirate exact cu 10 ani în urmă pe simezele Sediului ONU.

Lucrările alese unesc simbolic oameni, națiuni și culturi, exprimă sentimente și trăiri specifice, oferind o unitate printr-o diversitate de stiluri și tehnici. Demonstrăm astfel că unitatea poate fi realizată și prin diversitate.”

Expoziția este organizată de Fundația Inter-Art Aiud și Consiliul Județean Alba.

Fotografii de Zoltan Balog

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News