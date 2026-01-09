FOTO Beneficiarii de ajutor social participă la deszăpezire în Alba Iulia. Stațiile de autobuz și trecerile de pietoni, prioritare

Beneficiarii de ajutor social contribuie la procesul de deszăpezire a orașului, iar stațiile de autobuz și trecerile de pietoni reprezintă o prioritate.

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au transmis că beneficiarii de ajutor social participă activ la acțiunile de deszăpezire desfășurate pe raza municipiului, contribuind la menținerea siguranței și accesibilității spațiilor publice.

În prezent, intervențiile au loc în cartierul Ampoi 3, cu prioritate în zonele de acces pietonal, stații de autobuz și treceri de pietoni.

"În cursul serii de ieri, echipele de intervenție au acționat pentru deszăpezire pe mai multe străzi din municipiul Alba Iulia.

Lucrările s-au desfășurat pe străzile: Holdei, Secarei, Vrejului, Codovanilor, Victoriei, Mohorului, Viorelelor, Răzoare, Zefirului, Făgetului și Haiducilor", au menționat autoritățile locale.

