Situație inedită: O femeie din Alba, bătută de soț a vrut să renunțe la acuzații. Bărbatul a insistat să fie evacuat din casă

Publicat

acum O oră

O situație cel puțin inedită a avut loc recent pe rolul Judecătoriei Aiud. O femeie care a fost bătută de soț a vrut să renunțe la acuzații, dar bărbatul nu a fost de aceiași părere. 

Mai exact în data de 29 ianuarie 2026, pe rolul Judecătoriei din Aiud s-a judecat un dosar de ordin de protecție. Pe de o parte s-a aflat o femeie care a alertat autortiățile după ce a fost bătută de soț. De partea opusă s-a aflat chiar soțul ei.

În fața instanței femeia a spus că a fost bătută de bărbat, dar în ultimele zile nu a mai avut ieșiri violente, și vrea să se împace cu el. Motivul: are doi copiii de crescut.

Însă, de partea opusă, a fost bărbatul care nu a fost de acord cu renunțarea la ordinul de protecție.

Cei doi au ajuns în atenția autorităților după ce în ziua de 26 ianuarie bărbatul ”a agresat-o fizic pe soția sa, trântind-o de perete, a lovit-o cu palma peste urechea stângă și a lovit-o cu pumnul în zona capului”, se arată în motivarea instanței.

În fața instanței, femeia a vrut să își retragă plângerea.

Ce dialog a avut cu magistratul de caz

  • Întrebare instanță: Doriți să vă retrageți cererea?
  • Răspuns: Da.
  • Întrebare instanță: De ce?
  • Răspuns: Deoarece am doi copii cu el și nu îmi mai este frică de el. În zilele acestea nu m-a deranjat cu nimic.
  • Întrebare instanță: Credeți că pe viitor nu vă mai face nimic?
  • Răspuns: Da.
  • Întrebare instanță: Ați fost amenințată înainte să veniți la instanță ca să vă retrageți cererea?
  • Răspuns: Nu.
  • Întrebare instanță: A exercitat presiuni asupra dvs.?
  • Răspuns: Nu, a păstrat distanța de mine. Î
  • Întrebare avocat: Anterior au mai existat acte de violență asupra dvs.?
  • Răspuns: Da.

Bărbatul a insistat să fie evacuat din casă

Chiar dacă femeia a vrut să se împace cu el și să renunțe la acuzații, bărbatul a insistat să fie evacuat. Potrivit motivării instanței, ”pârâtul arată că nu este de acord cu retragerea cererii privind ordinul de protecție, fiind de acord cu menținerea ordinului de protecție și nu mai vrea să se împace cu ea.

Pârâtul arată că este de acord cu emiterea ordinului de protecție pe 30 de zile cu păstrarea unei distanțe de 100 de m. față de victimă și față de domiciliu și cu evacuarea temporară a lui”, se arată în documentul citat.

Drept urmare, magistrații au admis cererea procurorilor și au emis un ordin de protecție pe o durată de o lună. Bărbatul a fost evacuat din casă timp de o lună.

