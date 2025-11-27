Connect with us

FOTO: Cel mai lung tricolor din România, arborat pe fațada unui hotel din Alba Iulia, de Ziua Națională

Publicat

acum 8 minute

Cel mai lung tricolor din România, arborat pe fațada unui hotel din Alba Iulia, de Ziua Națională. La Alba Iulia, Ziua Națională este sărbătorită cu mândrie și inovație. Localnicii sunt mândri că trăiesc în orașul în care s-a făurit Marea Unire, iar industria turismului se mobilizează pentru a oferi vizitatorilor experiențe de neuitat.

În acest an, Hotel Cetate, situat în inima cetății, a arborat pe fațada sa un tricolor impresionant, cu o lungime totală de peste 30 de metri.

Lățimea steagului este de 4,5 metri, corespunzând celor trei culori ale drapelului național. Steagul a fost montat de o echipă profesionistă de alpiniști, specializată în astfel de lucrări.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, acesta reprezintă unul dintre cele mai lungi steaguri tricolore arborate în România.

Mai mult decât un simbol al sărbătorii, inițiativa reflectă angajamentul Hotelului Cetate pentru modernizare și dezvoltare. Renovările hotelului au început în primăvara anului 2024 și continuă în prezent, fiind parte a unei strategii de transformare menite să readucă locația în topul ospitalității și inovației. Proiectul de dezvoltare consolidează reputația hotelului ca reper al calității și serviciilor excepționale în Alba Iulia.

Despre Hotel Cetate

Hotel Cetate dispune de 130 de camere modern amenajate și două restaurant și o terasă, oferind o gamă variată de preparate pentru toate gusturile.

Locația centrală îl face o alegere ideală și pentru evenimente private, precum botezuri sau nunți, putând găzdui până la 300 de persoane. De asemenea, hotelul este echipat pentru conferințe și evenimente corporate, beneficiind de săli dedicate și facilități complete.

Terasa de vară oferă un spațiu relaxant și plăcut pentru petrecerea timpului liber în inima orașului.

Ultimele articole pe alba24
