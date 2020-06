FOTO: Construcția podului de la Oarda de Sus, scoasă la licitație pentru a treia oară. Costul investiției, majorat

Orașul Cugir va beneficia în curând de o aplicație online prin care se vor putea gestiona parcările publice / de reședință și modalitățile de plată ale acestora.

Primăria orașului Cugir a cumpărat recent, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o aplicație web de gestionare parcări publice și de reședință.

Valoarea achiziției este de 134.000 de lei (aproximativ 27.700 de euro). Contractul a fost atribuit către S.C. Industrial Software SRL din Sibiu.

Solutia Smart City P@rking are ca scop gestiunea locurilor de parcare publice și a celor rezidențiale și modalitățile de plată a acestora, prin intermediul unor aplicaţii disponibile atât pentru dispozitive mobile (Android și iOS), cât și ȋn versiune web.

Aplicația este personalizată cu elementele de identitate vizuală ale Primăriei Cugir și implementează funcționalități conforme reglementărilor locale referitoare la utilizarea parcărilor publice. În strânsă legătură cu plata locurilor de parcare prin diverse metode, achiziția va include și o aplicație de control a plății, utilizată pe teren de agenții constatatori sau poliția locală.

Soluția este completată de o aplicație de administrare a informațiilor (ex. utilizatori, note de constatare contravenții, fotografii, abonamente) disponibile și de o interfaţă de integrare cu sisteme de automatizare a parcărilor (senzori, sisteme de semnalizare și afișaj stradal) și alertare/notificare în caz de apariție a unor evenimente relevante (de ex. parcare în loc interzis, depășire durată maximă permisă etc).

De asemenea, soluția va cuprinde o aplicație de analiză și raportare a datelor referitoare la modalitatea de utilizare a parcărilor, gradul de ocupare, plățile efectuate, etc.

Contractul include următoarele produse și tipuri de servicii: